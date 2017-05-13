Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası İşbirliği için Kuşak ve Yol Forumu’na katılmak üzere geldiği Çin’in başkenti Pekin’de temaslarına başladı. Erdoğan, Pekin’de Pakistan Başbakanı Navaz Şerif ile bir araya geldi.
Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif’i kabul etti
13.05.2017 - 10:49 | Son Güncelleme: 13.05.2017 - 10:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin’in başkenti Pekin’de Pakistan Başbakanı Navaz Şerif ile bir araya geldi.
Etiketler : erdoğan,recep tayyip erdoğan,pakistan,Pekin,Pakistan Başbakanı,Navaz Şerif,
473052 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/473052.aspx
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