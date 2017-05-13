Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası İşbirliği için Kuşak ve Yol Forumu’na katılmak üzere geldiği Çin’in başkenti Pekin’de temaslarına başladı. Erdoğan, Pekin’de Pakistan Başbakanı Navaz Şerif ile bir araya geldi.