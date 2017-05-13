Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TOKİ Başkanı Ergün Turan, AA muhabirine projeye ilişkin yaptığı açıklamada, Iğdır ve Ağrı illerinde yaklaşık 144 kilometrelik sınır duvarı inşa edeceklerini aktardı. Ağrı ve Iğdır arasındaki duvarın yanına aynı uzunlukta yol inşa edileceğini belirten Turan, "Beş ayrı etap halinde inşa edeceğimiz duvarın ihale işlemlerini tamamladık. Şu anda inşa faaliyetleri için şantiye mobilizasyonu ve yer teslimi çalışmalarını yapıyoruz. Etap etap yapılacak inşaatın ilk bölümünü ekim ayında tamamlamayı planlıyoruz." dedi.



Duvar boyunca 15 kapı bulunacağını anlatan Turan, şöyle konuştu: "Kapılarda kurşungeçirmez camlar bulunacak. Kapılarda üstün güvenlikli malzeme kullanıyoruz. Duvarı da taşınabilecek şekilde inşa ediyoruz. Dev blokların yapımında mukavemeti yüksek dayanıklı beton kullanıyoruz. TOKİ olarak sadece duvar kalıbı döküp monte etmiyoruz. Duvarın arkasına devriye atmak için güvenlik yolunu da yapıyoruz. İnşa sürecinin tamamı da yerli sermaye."



TOKi Başkanı Turan, Suriye sınırında inşa edilen duvar hakkında da bilgi verdi. Hatay'dan başlayan 688 bin 240 metre uzunluğunda Fiziki Güvenlik Duvarı'nın, 692 bin metre uzunluğundaki yol, kapı, kule gibi hizmetlerin yapımını ihale ettiklerini söyleyen Turan, şu bilgileri verdi: "Eylül 2016'da başlayan bu çalışmalar kapsamında yaklaşık 770 milyon lira sözleşme bedeli olan toplam 30 ihale gerçekleştirilmiştir. Aynı zamanda mayın da temizlendiği için güvenlik açısından zor ve tehlikeli şartlar altında çalışmalarımız sürdürüyoruz. Şanlıurfa sınırında ise 48 bin metrelik alanın geçici kabulü yapılmış, Hatay sınırında da 41 bin metre uzunluğundaki alan geçici kabul aşamasına getirilmiştir. Diğer alanlarda da süratle çalışmalar devam etmektedir."



Sınır hattı boyunca 2 metre genişliğinde ve 3 metre yüksekliğindeki 7 tonluk seyyar blokların tamamlanan kısmında, duvarların üzerine jiletli tel de çekildiğini ve örülen sınır duvarının "portatif" olduğunu vurgulayan Turan, şöyle devam etti:

"İmal ettiğimiz duvarlar 3 metre. Beton duvarın üzerinde bir metre jiletli tel olmak üzere toplam 4 metre yüksekliğinde. Duvarın kalınlığı 30 santimetre. Duvarı yarın başka bir yere taşıyabilecek şekilde inşa ediyoruz. Dev blokların yapımında mukavemeti yüksek dayanıklı beton kullanıyoruz. TOKİ olarak sadece duvar kalıbı döküp monte etmiyoruz. Duvarın arkasına devriye atmak için güvenlik yolunu da yapıyoruz."



- Yol ve kule inşaatı

Duvar haricinde yol ve gözetleme kulesi de inşa ettiklerini belirten Turan, "Milli Savunma Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı ile yaptığımız protokol çerçevesinde 6 il sınırında toplam 4 metre yüksekliğinde 511 bin 794 metre uzunluğunda duvar, yol ve muhtelif sayılarda gözetleme kulesi, geçiş kapısı ve elektrik altyapısı imalatı yapıyoruz. Şimdiye kadar Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Hatay, Mardin ve Şırnak il sınırlarında 290 kilometrelik duvar yapımının inşaatı gerçekleştirildi. Yaklaşık 221 kilometrelik kısmının da inşaat çalışmaları devam ediyor ve en kısa zamanda tamamlayacağız." diye konuştu.



- Tamamı yerli üretim

Turan, duvarın prefabrik olduğunun altını çizerek, duvarların inşa edilip, taşınarak Suriye sınırına yerleştirdiğini aktardı.

Ağırlıklarının 7-8 ton gelen parçalardan oluştuğunu aktaran Turan, "Güvenlik sorunu ortadan kalktığında duvarları taşıyıp başka bölgelerde istediğimiz amaçla yeniden kullanabiliriz. Duvar ve yolun tamamı yerli, Türk firmaları tarafından inşa ediliyor. Neredeyse her gün 2,5-3 kilometre duvar ve yol yaparak ilerliyoruz. Duvarın tamamlanması ile sınırımız daha güvenli hale gelecektir." açıklamasında bulundu.

Turan, 511 kilometrelik sınır duvarının 97,27 kilometresinin Hatay'da, 67,41 kilometresinin Kilis'te, 38,10 kilometresinin Gaziantep'te, 194,84 kilometresinin Şanlıurfa'da, 66,81 kilometresinin Mardin'de ve 47,34 kilometresinin Şırnak'ta yer aldığını kaydetti.