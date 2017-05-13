Hayalleri gerçek oldu!

Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tören sonrası 9'uncu Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özoğlu, 22 yaşındaki Down sendromlu Halil İbrahim Koca'yı makam otomobili ile gezdirerek engelli gencin hayalini gerçekleştirdi.

Merkez Palandöken İlçesi'ndeki 109'uncu Topçu Alayı'na aileleriyle gelen 62 zihinsel ve bedensel engelli bir günlük temsili askerlik eğitimi için önce yakınlarının yardımıyla asker elbisesi giydi. Engellilerin tören alanındaki yerlerini almasının ardından tören mangası geçiş yaptı. Engelli askerler adına bir konuşma yapan Fatih Ele, "Bugün bir hayalimizi gerçekleştirdik. Güzel yurdumuzun bireyi olarak bizler de Vatan borcunu ödemek için yola çıktık. bugün bizlerin ömründe ayrı bir sayfa açıldı. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir ferdi olarak ordumuza katıldık. 109'uncu Topçu Alay Komutanlığı kışlasında bir gün süreyle askerlik hizmeti yaptık. Bu ortamdaki o güzel havayı teneffüs ettik" dedi.

Konuşmanın ardından ellerini silah ve Türk bayrağı üzerine koyarak yemin eden engelli gençlerin aileleri sevinç gözyaşları döktü. Törene katılan Vali Yardımcısı Ayhan Terzi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 9'uncu Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özoğlu ve diğer protokol üyeleri engelli gençlere tezkerelerini verdi. Tören sonrası aileler çocuklarını öperek kutladı.

Törene katılan protokol üyelerini uğurlayan Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özoğlu, engelli asker ve ailelerin yanına giderek bir süre sohbet etti. Sebihe- Halid Koca çiftinin 7 çocuğundan en küçüğü olan Down sendromlu Halil İbrahim Koca'nın hayalinin komutanın makam otomobiline binmek olduğunu öğrenen Tümgeneral Mehmet Özoğlu, gencin bu isteğini yerine getirdi. Engelli Koca ile birlikte makam otomobiline binen Tümgeneral Özoğlu, törenin yapıldığı 109'uncu Topçu Alayı'nda bir süre tur attı.

Kardeşini komutanın arabasında gördüğünde duygulanan abla Muhsine Koca, "Buraya annem ve babamla birlikte geldik. Kardeşimin tek hayali komutanın arabasına binmekti. Kolordu Komutanımıza bunu söyleyince seve seve kabul etti. Halil çok mutlu oldu. Allah devletimize ve askerimize zeval vermesin" dedi