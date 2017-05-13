Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs Anneler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Sevgi, saygı, merhamet, sabır ve fedakarlık gibi yüce hasletlerin sembolü olan annelerin, şefkat dolu yürekleriyle, sağlıklı, huzurlu ve barış dolu bir toplum yaşantısının tesis edilmesinde önemli rol oynadığını bildiren Erdoğan, anneliğin, sadece bir çocuğu dünyaya getirmekten ibaret olmadığını vurguladı.

Annenin, insanın duygularını, düşüncelerini, karakterini şekillendiren en önemli rol model olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlam bireylerin, büyük milletlerin ve sağlıklı ilişkilere sahip toplumların arkasında güçlü bir annelik olduğunu belirtti.

Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Anne koruyan, kollayan, kol kanat geren, evladının geleceği için kendini arka plana iten kişidir. Anne, kişiyi kendisinden daha çok tanıyandır. Yemeyen yediren, giymeyen giydiren annelerimiz, şefkatin, merhametin, fedakarlığın timsalidir. İdareciler ve yöneticiler olarak bizler de annelerimizden öğrendiğimiz sabrı ve fedakarlığı kendimize şiar edinmek, insanlarımızı herhangi bir karşılık beklemeden, yürekten sevmek durumundayız. Bizler annelerimize layık olduğumuz müddetçe, onları her zaman baş tacı yaptığımız, onların gönüllerini hoş tuttuğumuz sürece iyi bir insan, iyi bir toplum, iyi bir devlet olduğumuzu gösteririz.

Hayatının her anında anne özlemi çeken biri olarak bu ülkenin her bir annesini kendi annem gibi görüyorum. Ömürlerini ailelerine vakfeden, her daim hürmetlerin en büyüğünü hak eden annelerimizin, Anneler Günü'nü kutluyor, ahirete irtihal etmiş tüm annelerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum."