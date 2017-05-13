Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FETÖ/PDY soruşturmasına yönelik devam eden çalışmalarla ilgili bilgi veren Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı Hikmet Turan, FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'da darbe girişiminde bulunsa da Türk milletinin kararlı, birlik ruhuyla bu girişimi başarısız kıldığını ifade etti. Darbe girişiminin ardından özverili çalışmalar neticesinde FETÖ/PDY üyelerine yönelik birden fazla çok yönlü soruşturma açıldığını belirten Başsavcı Hikmet Turan, bugüne kadar toplam 2 bin 754 kişi hakkında şüpheli sıfatı ile adli tahkikat yürütüldüğünü, 530 şüpheli hakkında mevcut delil ve emareler nedeni ile tutuklama tedbirine başvurulduğunu söyledi. 230 soruşturma evrakının muktezaya bağlanıp iddianameye dönüştürülerek yargılamalarına başlandığını belirten Turan, Çanakkale merkezi ve ilçelerle birlikte toplam 292 soruşturma evrakının tutuklu ve tutuksuz şüphelileri hakkında soruşturmaların devam ettiğini açıkladı.

İL İMAMINA ULAŞILDI

Cumhuriyet Başsavcı Hikmet Turan, yürütülen soruşturma kapsamında il imamı, bölge sorumlusu, il sorumlu yardımcıları, büyük bölge talebe mesulleri, bölge üniversite mesulleri, bölge talebe mesulleri, küçük bölgecileri, bölge lise mesulleri, bölge ilköğretim mesulleri, yurt mesulleri, küçük bölgecileri, belletmenleri, ilçelerden sorumlu kadın imamları olmak üzere FETÖ/PDY yapılanmasında önemli rol oynayan şüphelilerin açık kimliklerine ulaşıldığını açıkladı.

KADIN YAPILANMASI ÇÖZÜLDÜ

Başsavcı Hikmet Turan, örgütün Çanakkale ili kadın yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma ile ilgili olarak yaptığı açıklamada ise şunları söyledi:

"Bölge lise mesulü, bölge ilkokul mesulü, ev ablaları şeklinde yapılanma içerisinde olan 96 şüpheli hakkında soruşturma yapılmış olup, 43' ü tutuklu olmak üzere 58 şüpheli hakkında kamu davası açılmıştır. 8 Mayıs 2017 tarihinde iddia makamını temsilen benim de katılımımla Çanakkale 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başlayan ilk duruşma ile yargılamaya devam edilmektedir. FETÖ/PDY yapılanması kapsamında soruşturmalarımız büyük bir gizlilik ve titizlikle sürdürülmekte olup, devam eden soruşturmalar sürecinde FETÖ/PDY terör örgütüne ilişkin uhdesinde belgesi, bilgisi ve görgüsü olan vatandaşlarımızın bu delil ve emareleri Cumhuriyet Başsavcılığımıza ulaştırmalarına inancım tamdır."