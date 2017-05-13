Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sigara kaçakçılığı ile etkin mücadeleyi sürdürürken, aldıkları istihbaratı değerlendirerek Küçükçekmece’de daha önceden tespit edilen kamyon ve bir iş merkezine baskın düzenledi. Ekipler, yurda kaçak yollardan sokulan sigaraları toptan veya perakende satan bir şebekeye ulaştı. Şebeke üyelerini teknik ve fiziki takibe alan ekipler, iş merkezine düzenlenen operasyonlarda 19 kaçakçı zanlısını gözaltına aldı. İş hanına yapılan baskınlarda piyasa değeri 800 bin TL’yi bulan 80 bin paket kaçak sigara ile aynı suçtan elde edilen 4 bin 685 TL para ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan zanlılar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürülerek sorguya alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.