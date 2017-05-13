Valilik tarafından yapılan açıklamada, "13.05.2017 günü Çukurca ilçesi Güvendağ Üs Bölgesinde bulunan görevlilerimizce, Kuzey Irak tarafında tespit edilen 2 bölücü terör örgütü mensubu daha F-16 savaş uçaklarıyla yapılan hava saldırısında etkisiz hale getirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi
Çukurca'da 2 PKK'lı daha öldürüldü
13.05.2017 - 12:11 | Son Güncelleme: 13.05.2017 - 12:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 7 teröristin öldürülmesinin ardından 2 teröristin daha öldürülmesiyle birlikte sayının 9'a çıktığı belirtildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Çukurca,
473088 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/473088.aspx
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