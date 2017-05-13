Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya Emniyeti tarafından 2 ay süren ve 10 ayrı adrese yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 17 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. İstanbul ilinden temin ettikleri kokain maddesini Antalya’ya getirerek pazarlayan şahıslara yönelik operasyon yapıldı. 2 aylık projeli çalışma sonucunda, değişik tarihlerde yapılan 10 ayrı operasyonda, 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte 2 kilo 564 gram kokain, 1 kilo 464 gram esrar, 51 gram toz esrar, 16 adet ecstacy hap, 750 gram katkı maddesi, 1 adet ruhsatsız 7,65 mm. çaplı tabanca ve 4 adet fişek ele geçirilmişti.

Projeli çalışma kapsamında, 09 Mayıs tarihinde Antalya ve İstanbul’da belirlenen (11) ayrı adrese yönelik yapılan planlı operasyon sonucu ise (V.K.), (Ü.S.), (S.B.), (E.K.), (M.K.), (M.S.Y.), (C.Y.), (S.K.), (M.U.), (V.T.), (V.A.) isimli 11 şüpheli şahıs yakalanmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 kişiden 10’u tutuklanarak cezaevine gönderildi.