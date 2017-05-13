Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ’nün 15 Temmuz’daki darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin hazırlanan iddianame tamamlanarak Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Şüphelilerden eski Astsubay Ömer Faruk Albunar’ın iddianamede yer alan ifadelerinden, darbecilerin Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı’nın aracını vurmaya çalıştıkları ortaya çıktı. Albunar, haber merkezine vermesi gereken mesajı şüphelilerden eski Yarbay Mehmet Şahin’in odasına götürmesinin istenilmesi üzerine, Şahin’in odasına gittiğini anlattı. Odada şüphelilerden Yarbay Özcan Karacan’ın da olduğunu kaydeden Albunar, Şahin’in sürekli olarak telefonla konuştuğunu, Karacan’ın ise pencere önünde elindeki telsizle bir şeyler konuştuğunu belirtti.

Mehmet Şahin’in telefonu kapatmasının ardından heyecanlı bir şekilde “Özcan, Aksakallı kaçıyormuş, Konya yolunda kobra aracıyla ilerliyormuş. Onu vurun” diye söylediğini aktaran Albunar, “Özcan Karacan da elindeki telsizle pilotlara 'Aksakallı Konya yoluna doğru ilerliyormuş, onu vurun' şeklinde talimat verdi” ifadesini kullandı.

Darbeci Özcan Karacan’ın pilotlara talimatı ses kayıtlarına yansıdı

Albunar’ın ifadelerinde geçen konuşmalar, darbecilerin telsiz konuşmalarına yansıdı. 15 Temmuz 2016’da saat 23.19’da başlayan telsiz konuşmaları şu şekilde:



“15.07.2016 tarih saat 23:19’deki telsiz konuşmasına ilişkin olduğu anlaşılan, ses dosyası içerisindeki kayıt:

1. Ses--- İlkay

2. Ses--- efendim komutanım

1. Ses--- () yolunda nerden

2. Ses--- Devam ediyoruz şu an () üstündeyim

1. Ses--- bi tane kobra aracı var. Onu sen vurabiliyorsan vur, vuramıyorsan birini yada şeyi çağır () birini çağır

2. Ses--- silahlar çalışmıyor nerde kobra var

1. Ses--- MTİ'in üstünde var onu çağır

2. Ses--- Nerde araç nerde,onu nereden bulacağız

3. Ses--- Kalaycı mitin üzerindeyim

4. Ses--- Konya yolu, Konya yolundan Özel Kuvvetlere doğru bir polis aracı gidiyor. Kobra kobra aracı gidiyor, durdurulsun, durdurulsun

Ortam sesi--- vurulsun

4. ses--- Vurulsun, vurulsun

3. Ses--- Bu çağrı hangi kobraya, hangi kobraya

1. Ses--- () yapıyorum neron sana, eğer sende yeterli (..)

3. Ses--- Bu çağrı hangi helikoptere, hangi kobraya

2. Ses--- Ali Nero, Dostum Konya yolu üzerinde Özel Kuvvetlere doğru devam eden bir tane kobra aracı varmış onu vuracağız. Tamam dostum devam et

3. Ses--- Nero (..)

2. Ses--- Sen MİT'te devam et

3. Ses--- MİT'te devam ediyoruz.

2. Ses--- Ali sen Konya yoluna gel

15.07.2016 tarih saat 23:20’deki telsiz konuşmasına ilişkin olduğu anlaşılan, ses dosyası içerisindeki kayıt:

1. ses--- Mutabık, şu an Genelkurmayın içindeyim. Genelkurmayın içine benim dışımda kimsenin inmesine müsaade etmeyin

2. ses--- Ali nero

2. Ses--- dostum sen Konya yolunda devam et, biz Genelkurmay’a devam ediyoruz tamam. Okey Konya yolunda Özel Kuvvetlere doğru devam eden bir tane kobra aracı varmış, polisin onu vuracaksın

2. ses--- Mutabık

3. ses--- Özel kuvvetlerden çıkıp Konya yolunda mı ilerliyor. Özel kuvvetlere doğru değil, Özel Kuvvetlerden Konya yolu istikametinde ilerliyor.

15.07.2016 tarih saat 23:25’deki telsiz konuşmasına ilişkin olduğu anlaşılan, ses dosyası içerisindeki kayıt:

1. Ses--- Rafet, Nero, (.) geliyor mu sesim?

2. Ses--- Nero dinliyorum devam

1. Ses--- İçerde bizim bir tane S70 var, birde yukarıda sen olacaksın başka trafiği Genelkurmay’a yaklaştırmayacaksın

2. Ses--- Bir S70 ile biz varız tamam anladım.

1. Ses--- S 70 yerde yerde

2. Ses--- Yerde anlaşıldı

3. Ses--- Neron Sado

1. ses--- Sado devam

3. Ses--- Spor okuluna doğru devam ediyoruz biz

1. Ses--- Anlaşıldı abi, bizde şeye devam ediyoruz şu anda Cumhurbaşkanlığının üzerindeyiz, Güvercinliğe devam ediyoruz.

1. Ses--- Rafetle görüş Mitle şeyi koordine et abi, Mitle Genelkurmayı kontrol et Mite ()

4. ses --- spor okuluna yaklaşan. ,

3. Ses--- Spor okuluna devam ediyorum. Üzerinde mavi lamba olan ne varsa vuracağız.

2. Ses--- Anlaşılmadı

4. Ses--- Dostum Sado çabuk ol spor okulundaki ee ()

2. Ses--- Hoca aşağıda bir sürü araç var, aşağıda bir sürü araç var. Aşağıda bir sürü mavi lambalı araç var hocam

4. Ses--- Vurun onları o zaman ee şeyse vurun, dostum vurun polis aracıysa vurun

3. Ses--- Gost gost o mavi araçları vurun diyo neron

2. Ses--- ya burada hepsi mavi araç bunların hepsi mavi araç, ambulanslar falan var. Hepsi mavi araç, ambulanslar var burada

4. Ses--- (.) ateş edin

2. Ses--- Hepsi ambulans, hepsi ambulans

3. Ses--- Neron, sado hepsi ambulansmış

4. Ses--- Atış yapın bi tane

2. Ses--- Polis arabalarını vuruyorum doğru mu?

3. ses--- Polisleri vur polisleri evet.

15.07.2016 tarih saat 23:26’deki telsiz konuşmasına ilişkin olduğu anlaşılan, ses dosyası içerisindeki kayıt: (Not: Yaklaşık 4-5 kişinin konuşmasını kapsayan kayıtlarda bazı sesler tam olarak ayırt edilemediği için, seslere verilen farklı numaralar aynı kişilere ait olabilir)

1. Ses--- Dinliyorum, dinliyorum. Spor okuluna yaklaşan kobra aracı doğru mu?

2. Ses--- Doğru doğru vur onu

3. ses--- ()ben geliyorum, ben geliyorum abi, ben geliyorum şu anda.

1. ses--- spor okuluna devam ediyorum.

3. ses--- (.) spor okuluna devam

15.07.2016 tarih saat 23:27’deki telsiz konuşmasına ilişkin olduğu anlaşılan, ses dosyası içerisindeki kayıt:

1. Ses---Spor okuluna giren kobra aracı geri dönüyor doğru mu? kobra araç geri döndü göbekte

2. Ses---Ne kadar kobra araç varsa vurun.”

