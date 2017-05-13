İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tombala oyunu oynatan iki farklı çeteye operasyon düzenledi. Operasyonda örgüt liderleri dahil olmak üzere 14 kişi yakalandı. Yakalanan şahısların 2 sinin aktif polis memuru olduğu, birinin meslekten ihraç edildiği öğrenildi. Şüpheli şahısların adreslerinde yapılan aramalarda 6 adet ruhsatsız tabanca, 53 adet 9 mm fişek, 7 adet 7.65 mm fişek, 5 adet 9.65 mm fişek, suç gelirinden elde edilen 10 bin 65 TL para ele geçirildi.Yakalanan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
Tombala çetesine operasyon 2’si polis 14 kişi gözaltında
13.05.2017 - 14:17 | Son Güncelleme: 13.05.2017 - 14:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İki farklı tombala çetesine düzenlenen operasyonda 2’si polis olmak üzere 14 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 6 adet ruhsatsız tabanca ile çok sayıda fişek ele geçirildi.
Etiketler : Tombala çetesi,
473111 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/473111.aspx
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