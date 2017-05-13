Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tombala oyunu oynatan iki farklı çeteye operasyon düzenledi. Operasyonda örgüt liderleri dahil olmak üzere 14 kişi yakalandı. Yakalanan şahısların 2 sinin aktif polis memuru olduğu, birinin meslekten ihraç edildiği öğrenildi. Şüpheli şahısların adreslerinde yapılan aramalarda 6 adet ruhsatsız tabanca, 53 adet 9 mm fişek, 7 adet 7.65 mm fişek, 5 adet 9.65 mm fişek, suç gelirinden elde edilen 10 bin 65 TL para ele geçirildi.Yakalanan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.