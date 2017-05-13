İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tombala oyunu oynatan iki farklı çeteye operasyon düzenledi. Operasyonda örgüt liderleri dahil olmak üzere 14 kişi yakalandı. Yakalanan şahısların 2 sinin aktif polis memuru olduğu, birinin meslekten ihraç edildiği öğrenildi. Şüpheli şahısların adreslerinde yapılan aramalarda 6 adet ruhsatsız tabanca, 53 adet 9 mm fişek, 7 adet 7.65 mm fişek, 5 adet 9.65 mm fişek, suç gelirinden elde edilen 10 bin 65 TL para ele geçirildi.Yakalanan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.