Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, 3. Havalimanında düzenlenen "İş Sağlığı ve Güvenliği Hedef Sıfır Deklarasyon" imza törenindeki konuşmasında, iş sağlığı ve güvenliğinin öncelikli işlerinden olduğunu, bu alanda yakalanan rakamların başarı gibi görünse de dünya standartlarına göre hala açık ve kayıpların büyük olduğunu anlattı.

Dünyada her 15 saniyede 160 iş kazası yaşandığını ve 1 işçinin hayatını kaybettiğini dile getiren Müezzinoğlu, her gün yaklaşık 6 bin kişinin iş kazası ya da meslek hastalığı sonucu öldüğü bilgisini vererek, "Bu da her yıl 2,3 milyondan fazla kişinin yaşamını yitirmesi anlamına geliyor. Bu, yalnız ülkemizin sorunu değil ancak ülkemiz bu alanda sorumluluğunu alarak, ona göre önlemler alması gerekiyor." dedi.

Mehmet Müezzinoğlu, çalışma hayatıyla ilgili hedeflerin devam ettiğini anlatarak, şunları söyledi:

"Ocakta başlattığımız çalışma hayatında milli seferberlikte yıl sonu itibariyle hedeflediğimiz 1,5 milyon istihdamda 1 milyon rakamını geçtik. Bunu 4 ayda geçtik. Artık bu anlamda hedeflediğimiz noktaları yakalamada topyekün bir sorunumuz yok. O yüzden diyoruz ki önümüzdeki dönemde çalışma hayatında milli seferberliğin ana başlığı iş sağlığı ve güvenliğidir. Uyaracağız, danışmanlık yapacağız, eğitim destekleri vereceğiz ama buna rağmen tedbirini almayan, kurallara uymayan yerlerde de cezai müeyyidelerde merhametli olmak, hani derler ya 'merhametten maraz doğar' diye, burada işte bu anlayışını canlarla kaybediyoruz. Arkasında bıraktığı ailelerle, yetimlerle, öksüzlerle ödüyoruz. Ülke ya da firma olarak da iş kazalarındaki marka değeri ya da saygınlıktaki düşüşlerle ödüyoruz."

Bundan sonraki süreçte inşaat sektörünü merkeze alarak bir yol haritası çizeceklerini ifade eden Müezzinoğlu, bu anlamda ilgili her kurum ve kişinin elinden geleni yapması gerektiğinin altını çizdi.