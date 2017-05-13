Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Halk Meclisi'ne gelişinde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından resmi törenle karşılandı.Karşılama töreninin ardından Erdoğan ve Şi başkanlığında heyetlerarası görüşmeye geçildi. Görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü.

Basına kapalı gerçekleşen görüşme sonrasında, Erdoğan ve Şi huzurunda iki ülke arasında bazı anlaşmalar imzalandı.Bu kapsamda, heyetler arasında "Suçluların Karşılıklı İadesi Anlaşması", "Uluslararası Karayolları Üzerinde Taşımacılık Anlaşması" ve "Çin Halk Cumhuriyeti ile Karşılıklı Kültür Merkezlerinin Kurulmasına İlişkin Anlaşma" imza altına alındı.İmza töreninde Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da hazır bulundu.