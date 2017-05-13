Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Başbakan Yıldırım, Muğla’da meydana gelen trafik kazası ile ilgili olarak yetkililerden bilgi aldı.
Başbakan, Muğla’daki kazayla ilgili bilgi aldı
13.05.2017 - 14:09 | Son Güncelleme: 13.05.2017 - 14:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Başbakan Binali Yıldırım, Muğla’daki kaza ile ilgili yetkililerden bilgi aldı.
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473123 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/473123.aspx
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