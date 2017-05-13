Hatay İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen tören sonrası şehit Astsubay Çavuş Niyazi Elçin, memleketi Balıkesir’in Bigadiç ilçesine gönderildi. Şehit Astsubay Elçin’in 2 çocuk babası olduğu ve 1 ay önce Hatay’ın Dörtyol ilçesine geldiği öğrenildi.
Şehit Astsubay memleketine gönderildi
13.05.2017 - 14:44 | Son Güncelleme: 13.05.2017 - 14:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay’ın Hassa ilçesi Çardak Yaylası Domuzdamı mevkisinde meydana gelen olayda şehit olan Astsubay Çavuş Niyazi Elçin için Hatay İl Jandarma Komutanlığında tören düzenlendi.
Etiketler : Hatay,Astsubay Çavuş Niyazi Elçin,şehit,
473125 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/473125.aspx
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