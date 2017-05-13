Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Kocaeli'de hızla devam eden Melen Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin yanı sıra İstanbul'da da yeni barajların yapılacağını müjdeledi. Eroğlu, Melen Barajı'nın önümüzdeki günlerde temelinin atılacağını da sözlerine ekledi. Melen Barajı'nın tamamlanmasıyla İstanbul'un 1 buçuk yıllık su ihtiyacın karşılanacak. Bakan, bunun yanı sıra İsaköy, Sungurlu ve Osmangazi Barajları'nın da yapılacağını bunun için de çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

İSTANBUL'DA YÜZDE 35 DOLULUK ORANI VAR

İstanbul'da bulunan barajlarda hali hazırda %35 seviyesinde doluluk oranı bulunuyor. Melen, Yeşilçay ve Istranca Barajları'ndan ise her gün İstanbul'a su alınıyor.