Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında eski savcı Osman Özdemir'in telefonundan darbecilerin "WhatsApp" yazışmalarının olduğu çok sayıda belge ele geçirildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından tutuklanan eski Antalya Serik Cumhuriyet Savcısı Özdemir'in telefonundan darbecilerin "WhatsApp" mesajlarına ve FETÖ'ye ait bazı gazetelerdeki haberlerin fotoğraflarına ulaşıldı.

Telefonda, 15 Temmuz 2016 tarihine ait üzerinde Ali İmran Suresi'nin 39. ayetinin, "Gevşemeyin, hüzünlenmeyin. Eğer inanmışsanız, üstün gelecek olan sizsiniz." şeklindeki meali ile "Haçlıların Kudüs'ü işgali" yazılı olan takvim yaprağının fotoğrafı da bulundu.

Özdemir'in telefonundan, 15 Temmuz 2016 gecesi "Bölge İmamları" isimli "WhatsApp" grubundan yazılan "Tüm hizmet mensupları darbeyi şiddetle kınayan açıklama yapsın, meydanlara inip kendini kamufle etsin. Resim çekip sosyal medyada yayınlasın. Demokrasi, seçilmiş irade falan desinler ama asla ve asla muhterem hocaefendinin adını geçirmesinler açıklamalarda." yazılı mesaj tespit edildi.

FETÖ mensubu askerlerin darbe girişimi sırasında haberleştikleri "WhatsApp" grubundaki yazışmalar da savcı Özdemir'in telefonunda bulundu.

Soruşturmalar kapsamında ortaya çıkarılan, darbe girişiminde kapatılacak yolların, direniş gösterilen yerlerde halka müdahale edilmesine yönelik talimatların verildiği mesajlar da telefonda bulunan içerikler arasında yer aldı. Telefondaki kayıtlar arasında, darbeci askerlerin darbenin başarısız olmasının ardından yazdıkları "Kaçalım" mesajları da belirlendi.