Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne  (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında eski savcı Osman Özdemir'in  telefonundan darbecilerin "WhatsApp" yazışmalarının olduğu çok sayıda belge ele  geçirildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe  girişiminin ardından tutuklanan eski Antalya Serik Cumhuriyet Savcısı Özdemir'in  telefonundan darbecilerin "WhatsApp" mesajlarına ve FETÖ'ye ait bazı  gazetelerdeki haberlerin fotoğraflarına ulaşıldı.

Telefonda, 15 Temmuz 2016 tarihine ait üzerinde Ali İmran Suresi'nin  39. ayetinin, "Gevşemeyin, hüzünlenmeyin. Eğer inanmışsanız, üstün gelecek olan  sizsiniz." şeklindeki meali ile "Haçlıların Kudüs'ü işgali" yazılı olan takvim  yaprağının fotoğrafı da bulundu.

Özdemir'in telefonundan, 15 Temmuz 2016 gecesi "Bölge İmamları" isimli  "WhatsApp" grubundan yazılan "Tüm hizmet mensupları darbeyi şiddetle kınayan  açıklama yapsın, meydanlara inip kendini kamufle etsin. Resim çekip sosyal  medyada yayınlasın. Demokrasi, seçilmiş irade falan desinler ama asla ve asla  muhterem hocaefendinin adını geçirmesinler açıklamalarda." yazılı mesaj tespit  edildi.

FETÖ mensubu askerlerin darbe girişimi sırasında haberleştikleri  "WhatsApp" grubundaki yazışmalar da savcı Özdemir'in telefonunda bulundu.

Soruşturmalar kapsamında ortaya çıkarılan, darbe girişiminde  kapatılacak yolların, direniş gösterilen yerlerde halka müdahale edilmesine  yönelik talimatların verildiği mesajlar da telefonda bulunan içerikler arasında  yer aldı. Telefondaki kayıtlar arasında, darbeci askerlerin darbenin başarısız  olmasının ardından yazdıkları "Kaçalım" mesajları da belirlendi.