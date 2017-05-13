Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Batman Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülmekte olan soruşturma kapsamından terörle mücadele şube müdürlüğümüz tarafından, FETÖ/PDY içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 12 şüpheli şahsın yakalanmasına ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik 4 ilde eş zamanlı olarak yapılan operasyonda aralarında yardımcı doçent, doktor, psikolog, icra müdür yardımcısı ve öğretmenlerin bulunduğu 11 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. İl emniyet müdürlüğümüzde tamamlanan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 9 şüpheli şahıstan 7’si ‘Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma’ suçundan tutuklanmış 2’si adli kontrol kararı ile serbest bırakılmıştır. Gözaltında bulunan 2 şüpheli şahsın işlemlerine ise devam edilmektedir. Soruşturma kapsamında yakalanması mümkün olmayan 1 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir” denildi.