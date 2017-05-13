Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi  Cinping ile görüştü. Erdoğan, Büyük Halk Meclisi'ne gelişinde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping  tarafından resmi törenle karşılandı.

Karşılama töreninin ardından Erdoğan ve Şi başkanlığında heyetlerarası  görüşmeye geçildi. Görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü.

Basına kapalı gerçekleşen görüşme sonrasında, Erdoğan ve Şi huzurunda  iki ülke arasında bazı anlaşmalar imzalandı.

Bu kapsamda, heyetler arasında "Suçluların Karşılıklı İadesi  Anlaşması", "Uluslararası Karayolları Üzerinde Taşımacılık Anlaşması" ve "Çin  Halk Cumhuriyeti ile Karşılıklı Kültür Merkezlerinin Kurulmasına İlişkin Anlaşma"  imza altına alındı.

İmza töreninde Adalet Bakanı BEKİR BOZDAĞ, Dışişleri Bakanı Mevlüt  Çavuşoğlu ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da hazır  bulundu.