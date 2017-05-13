Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan, uçakta Başbakan Yıldırım’a yerel medyanın sorunlarıyla ilgili rapor sundu. Başbakan Yıldırım, yerel medyaya Türksat uydu fiyatlarının kısa süre içerisinde düşürüleceği müjdesini verdi.

Başbakan Yıldırım’la aynı uçakta İngiltere’ye giden AYD Başkanı Sinan Burhan, Türkiye dönüşünde yerel medyanın sorunlarını aktardı. Burhan, Yerel medyanın kamu spotlarından istifade etmesi, yayınlanmasının ücretli hale getirilmesi, idari para cezalarıve en önemlisi Türksat uydu fiyatlarının yüksek olması nedeniyle yerel medyanın kepenk kapatmaya başladığını belirtti.

BAŞBAKAN MÜJDEYİ VERDİ

Yerel medyanın sorunlarını dikkatle dinleyen Başbakan Yıldırım konuyla ilgili şunları söyledi: “16 Nisan referandum yoğunluğu nedeniyle maalesef bu konuyu ele alamadık. Kongreden sonra Türksat uydu indirimiyle ilgili düzenleme yapacağız. Yapılacak düzenleme ile kanallar ulusal ve yerel olarak iki şekilde kategorize edilecek. Yerel kanalların ödediği Türksat uydu fiyatlarında indirime gidilecek”

Başbakan Yıldırım ayrıca Anadolu Yayıncılar Derneği’nin Türkiye’nin dört bir yanında yaptığı Anadolu’da referandum programları nedeniyle Sinan Burhan’a teşekkür etti. Yıldırım, “Referandum sürecinde yerel medyadan çok büyük destek gördük. Bizler de yerel medyayı desteklemek için her türlü çabayı göstereceğiz” dedi.