Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ERMENİ TERÖRİSTE RET

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 15 Mayıs'ta başlayacak Washington ziyareti öncesi ABD'den sevindirici bir karar geldi. 35 yıl önce Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan'ı katleden terörist Hampig Sassounian'in şartlı tahliye talebi reddedildi. California Valisi Edmund Brown, Sassounian'ın mensubu olduğu Ermeni Soykırımı Adalet Komdanları adlı terör grubunun ideolojik bakış açısını hala taşıdığını belirterek, şartlı tahliye talebini onaylamadı. Karar ABD'de başta Los Angeles Başkonsolosluğu olmak üzere Türkiye'nin misyonları ve Türk Amerikan toplumunun yoğun mektup kampanyalarının etkisiyle alındı. Sassounian, 28 Ocak 1982'de aracıyla trafik ışıklarında beklerken Başkonsolos Kemal Arıkan'ı katletmiş ve kısa sürede yakalanmıştı. Ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Sassounian'a, suçunu daha sonra kabul ettiği için şartlı tahliye yolu açılabilmişti. 14 Aralık 2016'da mahkeme Sassounian'ın şartlı serbest bırakılmasına karar vermişti. Karar Vali Brown'ın onayına bağlıydı..