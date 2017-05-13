Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2014'te Duisburg kentinde yaşayan Mazlum ile Süphan O. kardeşler, anneleri ile ilişkisi olduğu iddiasıyla T.Y'yi silahla öldürdükten sonra anneleri Ş.O'yu da bıçakla yaralayarak kaçtı.



Interpol tarafından haklarında yakalama kararı çıkartılan kardeşlerin, Batman merkeze bağlı Binatlı köyünde saklandıkları ihbarını alan jandarma ekipleri, köyde çalışma başlattı.



Operasyonla gözaltına alınan kardeşler, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.