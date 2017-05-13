2014'te Duisburg kentinde yaşayan Mazlum ile Süphan O. kardeşler, anneleri ile ilişkisi olduğu iddiasıyla T.Y'yi silahla öldürdükten sonra anneleri Ş.O'yu da bıçakla yaralayarak kaçtı.
Interpol tarafından haklarında yakalama kararı çıkartılan kardeşlerin, Batman merkeze bağlı Binatlı köyünde saklandıkları ihbarını alan jandarma ekipleri, köyde çalışma başlattı.
Operasyonla gözaltına alınan kardeşler, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.
Interpol tarafından aranan 2 kardeş Batman'da yakalandı
13.05.2017 - 23:08 | Son Güncelleme: 13.05.2017 - 23:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Almanya'nın Duisburg kentinde 2 yıl önce cinayete karıştıkları iddiasıyla haklarında Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından aranan 2 kardeş Batman'da tutuklandı.
2014'te Duisburg kentinde yaşayan Mazlum ile Süphan O. kardeşler, anneleri ile ilişkisi olduğu iddiasıyla T.Y'yi silahla öldürdükten sonra anneleri Ş.O'yu da bıçakla yaralayarak kaçtı.
Etiketler : interpol,batman,kaçak kardeşler,
473224 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/473224.aspx
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