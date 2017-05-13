Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Okulda yapılan devir teslim programında, Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Cemalettin Aydın ve Hartum Eyaleti eğitim Bakanı Dr. Farah Mustafa hazır bulundu.



OKULLARIN ANAHTARLARI BÜYÜKELÇİYE TESLİM ETTİLER



Karşılıklı anlaşılan sözleşme metni, TMV Sudan Koordinatörü Ömer Alçep ve Hartum Eyalet Bakanlığı Özel Okullar Genel Müdürü Abdullah Muhamed Nasır tarafından imzalandı. Ayrıca Bakan Mustafa, okulun anahtarlarını Büyükelçi Aydın'a teslim etti.



BÜYÜKELÇİ: "ÖĞRENCİLER VE AİLELERİ MAĞDUR OLMAYACAK"



Öğrenci ve velilerin mağdur olmayacaklarının teminatını veren Aydın, şöyle devam etti "TMV'nin özverili çalışmaları bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edecek. Yeni eğitim yılına okulumuzu hazır hale getireceğiz. Sudanlı çocuklarımızın evlatları bizim çocuklarımızdır. Bu okulda en iyi eğitimi onlara vereceğiz. Hatta eskisinden daha iyi bir konumda olacak. Bu noktada TMV yetkilileri ve bizler, maddi-manevi desteğimizi esirgemeyeceğiz. Devraldığımız okullar, en kısa zamanda kaliteli okullar içerisinde olacaktır."



SUDANLI BAKAN: "TMV'YE GÜVENCEMİZ TAM"



Devir teslimden duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakan Mustafa da TMV'nin her zaman yanında olduklarını aktardı. Mustafa, "Türk hükümetine devrettiğimiz okullarda bizim geleceğimizin teminatı çocuklarımız yetişecek. Bu noktada TMV'ye güvencemiz tam. Okulların eğitim olarak eskisinden kaliteli hale geleceğini biliyoruz. Okul, Sudan ve Türkiye arasındaki kültür kaynaşmasının önemli parçası olacaktır" diye konuştu.