Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dakika: Marmaris karayolunda, İzmir Buca'dan günübirlik gezi için Marmaris'e gidenlerin bulunduğu tur midibüsü rampa inişi virajda devrildi, 24 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.





Kaza, bugün saat 12.30 sıralarında, Muğla- Marmaris karayolunun Sakar Geçidi rampasında meydana geldi. İzmir Buca'dan bu sabah Marmaris gezisi için yola çıkan, kadınlar ve çocukların da bulunduğu grubu taşıyan, şoför Armağan Serttaş yönetimindeki 03 FR 747 plakalı tur midibüsünün iddiaya göre freni boşaldı. Keskin virajların bulunduğu rampada sürücünün kontrolünü yitirdiği midibüs hızla yol almaya başladı. Yolcuların çığlıkları arasında, virajda yaklaşık 20 metreden alt yola uçan midibüs, 35 AL 1645 plakalı otomobilin üzerine düştü. Midibüsten fırlayıp etrafa saçılan ve araç içinde sıkışan 24 kişi yaşamını yitirirken, 10 kişi de yaralandı.





YARALILARIN İSİMLERİ AÇIKANDI

Midibüste 34 kişinin bulunduğunu kaydedenm Muğla Valisi Amir Çiçek, kazada yaralanan Yasemin Namlı Arkan, Nazime Çiçek, Duygu Sertbaş, Bircan Kıran, Fatma Ecrin Ökten (12) ve Bahar Sinur'un Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, Beyzanur Hano (8) ve Cahide Güler'in Marmaris Devlet Hastanesinde, Simge Sinur (17) ve 10 aylık Nehir Sertbaş'ın Özel Yücelen Hastanesinde tedavilerinin sürdüğü, bebeğin hayati tehlikesinin bulunmadığı bilgisini paylaştı.





Çiçek, midibüste 3'ü erkek ve 31'i kadın olmak üzere 34 kişinin bulunduğunu ifade etti.

Hayatını kaybedenlerin bilgilerinin ellerinde olduğunu, kimlik tespitinin ardından cenazelerin yakınlarına teslim edileceğini aktaran Çiçek, bunun için Yerkesik mevkisindeki Adli Tıp Kurumu morgunda cumhuriyet savcıları eşliğinde çalışma yapıldığını anlattı.





CENAZELER TESLİM EDİLMEYE BAŞLANDI

Muğla'da yolcu midibüsünün uçuruma devrilmesi sonucu yaşamını yitiren 24 kişinin cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edilmeye başlandı.

Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, Adli Tıp Kurumuna gelerek kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Piriştina, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kaza nedeniyle Buca'ya, İzmir'e ateş düştüğünü söyledi.





Cenazelerin, Muğla Büyükşehir Belediyesinin imkanlarıyla İzmir'e götürmeye başlandığını bildiren Piriştina, "Hastanedeki yaralılarımızı da ziyaret edeceğim. Umarım onlardan iyi haberler alırız. Kadınlarımız, çocuklarımız canlarımız gitti. Sözün bittiği yerdeyiz. Başımız sağolsun." dedi.

Piriştina, yaklaşık 2 saat içerisinde tüm cenazelerin yola çıkarılmış olacağını kaydetti. Defin için planlama yapmadan ailelere danışmak istediklerini belirten Piriştina, talep olursa mümkün olduğunca toplu bir defin ve cenaze töreni düzenlemek istediklerini ifade etti.

Öte yandan kazada hayatını kaybedenlerin eşyaları Adli Tıp Kurumu önündeki yakınlarına teslim edildi.





KAZA NASIL MEYDANA GELDİ?

Kazayı görenler 112 Acil Servisi ile jandarma ve polisi arayıp haber verdi. Muğla ve Marmaris'ten kaza yerine 15 ambulans, 3 AFAD, 1 UMKE ekibi, belediye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ardından destek için çevre kentlerden de ambulanslar kaza yerine sevk edildi. sağlık ekipleri kaza yerinde ilk müdahalede bulundukları yaralıları Muğla ve Marmaris'teki hastanelere taşıdı. Hafta sonu tatili nedeniyle yoğun trafiğin bulunduğu bölgede, kaza nedeniyle karayolu bir süre trafiğe kapanınca, kilometrelerce kuyruk oluştu.





Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyen Muğla Valisi Amir Çiçek, kazanın nasıl meydana geldiği ile ilgili bilgi verdi. Çiçek yaptığı açıklamada "Acı hepimizin acısı, bizim de acımızdır. Yakınlarının ihtiyaçları olabilir. En hızlı şekilde gereken yapılacak. Bu vahim kazanın tekrar olmamasını diliyorum. Hepimiz üzüldük ama kazanın oluş şekli de önemlidir. Onunla ilgili arkadaşlarımız araştırma yapıyorlar. Henüz kesin bir şey söylemek mümkün değil ama büyük bir ihtimalle fren boşalıp virajı alamaması veya bu nedenle midibüsün bariyerlere çarpıp, karşı yola geçip, aşağı düşmesi şeklinde olduğu yönünde. Detaylar incelenecektir. Aracın sürücüsü de vefat etmiştir." ifadelerine yer verdi.





ÖLÜ SAYISI 24'E YÜKSELDİ

Muğla Valisi Amir Çiçek, Marmaris'teki trafik kazasına ilişkin, "İzmir Buca'dan çıktı araç Marmaris'e gelecekti. Marmaris'te bir gece kalıp ertesi gün Anneler Günü döneceklerdi. Hafta sonu Anneler Günü için düzenledikleri gezi turu. Bir tur şirketi değil. Ticari araç. Aracın gerekli kontrollerine bakıldı bir sıkıntı görülmedi. 24 kişi kazada hayatını kaybetti. 10 yaralımız var" diye konuştu.





"TÜM YÖNLENDİRMELERİ YAPIYORUZ"

Yaralı ve hayatını kaybedenlerin yakınlarının ulaşabileceği koordinasyon merkezinin oluşturulup oluşturulmadığına ilişkin bir soruya Vali Çiçek, "Tüm hastanelerimizde planlamalar hemen yapıldı. Hastanelerde bir masa kurduk kapıda. Hemen soruşturulabiliyor. Vefat edenlerle ilgili de Adli Tıp'ın olduğu yerde de yönlendirme var. Valiliğimizi de aradıklarında anında hangi hasta nerede söyleniyor. Kimlik belirlemesi olmayanlara ilişkin de yönlendirmemizi yapıyoruz. İzmir'den bir gurup geleceğini biliyoruz. İzmir Valisi ile görüştüm. Burada gerekeni yapacağız. Bunların acısı bizim acımız. Organize var herhangi bir sıkıntı yok. Tüm yönlendirmeleri yapıyoruz. Yaralıların kimlikleri elimizde. Yaralılar tedavi ediliyor. Ama diğerlerinin isimleri yakınları tarafından otopsi sırasında yüzleştirilerek belirtilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.





ANNELER GÜNÜ GEZİSİYDİ

Öte yandan kazanın, Anneler Günü nedeniyle düzenlenen günübirlik gezi sırasında meydana geldiği, katılanların İzmir'in Buca İlçesi'nin Yaylacık Mahallesi'nden 2 midibüsle yola çıktıkları öğrenildi. Daha çok Balkan göçmenlerinin yaşadığı mahalleden bugün saat 07.30'da yola çıkanların kendi aralarında araç kiralayarak günübirlik tatile çıktıkları, kazadan bir saat önce de mola verdikleri belirtildi.

ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmaris'teki trafik kazasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifa dileğinde bulundu.

Çin'de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana gelen kazanın ardından yazılı bir açıklama yaptı.



Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana gelen elim trafik kazasında çok sayıda vatandaşımızın hayatını kaybetmesinden ve yaralanmasından dolayı fevkalade müteessirim. Kazada hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyorum. Bu tür acıların önüne geçebilmek için gereken tedbirlerin süratle alınması hususunda ilgili tüm kurumlarımızın gereken hassasiyeti göstereceklerine inanıyorum."

BAKAN KAYA, YARALILARI ZİYARET ETTİ

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Muğla- Marmaris karayolundaki kazada yaralanan 10 kişiyi tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret etti.

İlk olarak Marmaris Devlet Hastanesi'ne gelen Kaya, Vali Amir Çiçek ve beraberindeki kent protokolü tarafından karşılandı. Bakan Kaya, çocuk servisinde tedavi gören ve annesi kaza yerinde ölen 9 yaşındaki Beyzanur Hano'yu, ardından da yoğun bakım servisinde tedaviye alınan 50 yaşındaki Cahide Güler'i ziyaret etti. Bakan Kaya, önlük giyerek tek başına yoğun bakıma girdi. Daha sonra 10 kilometre mesafedeki Özel Yücelen Hastanesi'ne geçen Bakan Kaya, 17 yaşındaki Simge Sinur'un ameliyatta olduğunu öğrenip, başhekiminden operasyon hakkında bilgi aldı. Hastaneden ayrılan Bakan Kaya, basın mensuplarına açıklama yapmadı.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU'DAN TAZİYE MESAJI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Marmaris'teki trafik kazasında hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu.

Çavuşoğlu, taziye mesajını Twitter hesabından paylaştı.

Bakan Çavuşoğlu, "Marmaris'te meydana gelen elim kazada kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger de yayımladığı başsağlığı mesajında, "Ben ve tüm AB Delegasyonu, bu trajik kazada hayatını kaybedenler için taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifa diliyoruz." ifadesine yer verdi.