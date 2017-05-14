Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ile Manisa Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından karadan ve havadan yapılan 5 saatlik müdahale sonucu yangın kontrol altına alındı.

Dumandan etkilenen bir itfaiyeci ambulans ile Manisa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ali Gül, gazetecilere yaptığı açıklamada, saat 18.30 civarında çıkan yangınla ilgili şunları kaydetti:

"Özelikle endüstriyel atıkların olduğu bölümde yangın meydana geldi. Daha alt bölümdeki çalışmalar zaten devam ediyordu. Endüstriyel atıkların bulunduğu bölgenin üstü kapatılması planlanıyordu, bazı sebeplerden gecikti. Yakında oradaki atıkların üstü kapatılacak. Yangına 15 itfaiye aracı, havadan ve iş makinalarıyla müdahale edildi. Yangın kontrol altına alındı, bugün tamamen söndüreceğimizi tahmin ediyorum. Endüstriyel atıktan dolayı yangın bölgesinde yoğun duman var, bir itfaiyeci etkilendi. Şu an devlet hastanesinde kontrolleri yapılıyor, sıkıntılı bir şey yok."

Yangının ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınmasının büyük bir faciayı önlediğine vurgu yapan Gül, "Endüstriyel atıklardan dolayı kara dumanlar çıktı, bunun etkisiyle yakın çevredeki mahalleler etkilendi ama kısa sürede müdahale edildiği için şu an için herhangi bir olumsuzluk yok." dedi.

İHH Manisa Arama Kurtarma (İHH MAK) ve Manisa Telsiz Radyo Amatörleri Arama Kurtarma Derneği (MAT) ekipleri itfaiye ekiplerin dumandan etkilenmemesi için su ve ayran dağıttı.