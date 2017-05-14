Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İddianamede, darbe girişiminin püskürtülmesinin ardından Kara Havacılık Komutanı Tuğgeneral cuntacı Ünsal Coşkun’un Akıncı Üssü’nde darbe girişiminin askeri ayağının 1 numaralı isimlerinden Orgenaral Akın Öztürk’le kaçmaya çalıştığı ortaya çıktı. 16 Temmuz saat 11.00 sıralarında Akın Öztürk’ün ‘Helikopteri hazırlayın, Başbakan’la arabuluculuğa gideceğiz’ diyerek cuntacılar Halil Gül ve Ünsal Coşkun’un pilotluğunu yaptığı helikopterin kalkış için kuleden izin beklediği, 6-7 kez kalkış izni istediği ancak herhangi bir cevap gelmediği anlatıldı. Bunun üzerine cuntacı Gül’ün cevap gelmediğini söylediği Akın Öztürk ise ‘Tamam çalıştır, sorun yok’ dediği, sonrasında ise helikopteri çalıştırarak havalandıkları ifade edilen iddianamede, üssü kat etmeden kobra aracından yapılan atış sonucu helikopteri indirmek zorunda kaldıkları kaydedildi. Cuntacıların helikopterden inerek yakında bulunan binaya saklandıkları iddianamede yer aldı. İddianamede, cuntacı Uğur Kapan’ın darbe girişimi günü uçuş yaparak kritik noktaları bombalayan FETÖ’cü pilotlara kendisinden başka kimseyle telefonda konuşmayacaklarını söyledikleri, bunun üzerine haberleşmeleri için ‘Atakanlar’ adıyla bir WhatsApp grubu kurduğu belirtildi.