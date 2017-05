Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu ANKARA - AK Parti grup yönetimi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Akıncılar Üssü davasına müdahil olacak milletvekilleri için bir başvuru dilekçesi hazırladı. 15 Temmuz gecesi Akıncılar üssünden kalkan F-16’lar TBMM’ye bomba yağdırmıştı. Önümüzdeki hafta yapılacak başvuruda, milletvekilleri darbe suçundan kendilerinin de zarar gördüğünü belirterek, davaya müdahil olmak istediklerini dile getirecek. Mahkemenin müdahillik talebini kabul etmesi durumunda, milletvekilleri duruşmalara girebilecek ve çıkacak kararı temyiz hakkını elde edecek. 15 Temmuz gecesi, TBMM’de AK Parti’den 70’in üzerinde milletvekili bulunuyordu. Her milletvekilli mahkemeden bireysel olarak müdahillik talep edecek.



“O GECE ÖLEBİLİRDİK..”

Darbe girişimi sırasında, bombaların altındaki Meclis Genel Kurulunda bulunan AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can da müdahillik talebinde bulunacak milletvekillerinden. Can, 15 Temmuz gecesi FETÖ’nün darbe girişiminde bulunduğunun anlaşıldığı andan itibaren Meclis’e ilk gelen milletvekilleri arasında yer alıyor. Can, mahkemeye başvurarak darbeyi yapanlara hak ettikleri cezanın verilmesini isteyeceklerini belirterek, şöyle konuştu:

“O gece, sayın bakanımız Bekir Bozdağ ile birlikte Genel Kurul’a geldik. AK Parti, MHP ve CHP milletvekilleri olarak oradaydık. Orada hepimiz ölebilirdik. Bütün bunları yaşayan ve suçtan zarar gören biri olarak, açılan kamu davasına müdahil olarak, alçak terör örgütünün cezalandırılmasını isteyeceğiz. Davanın sonunda bu tazminat da talep edeceğiz.”