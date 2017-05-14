Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Amanos Dağları’ndaki Çardak Yaylası Domuzdamı mevkiinde iddiaya göre gece bölgedeki terör örgüt PKK’lılara karşı başlatılan operasyon kapsamında pusu kuran polis Özel Harekât ekipleri, aynı amaçla bölgede devriye gezen jandarma ekiplerini termal kamerada fark edince, terörist sanarak ateş açtı. Jandarmanın da PKK saldırısı sanarak karşılık verdiği çatışmada Jandarma Astsubay Çavuş Niyazi Elçin şehit olurken, 1 asker ile 1 Özel Harekât polisi yaralandı. Yaralılar kaldırıldığı Hatay Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Şehit Astsubay Elçin’in cenazesi, memleketi Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde toprağa verildi.



9 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Bu arada, Irak’ın kuzeyinden Hakkâri Çukurca’daki Güven Dağı üs bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik düzenlenen hava harekâtında 9 terörist etkisiz hale getirildi. Yılbaşından bu yana Hakkâri ve çevresindeki operasyonlarda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısının 168’e ulaştığı kaydedildi.