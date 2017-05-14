Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA - FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Kara Havacılık Komutanlığındaki olaylara ilişkin 155 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, dikkat çeken ayrıntılar yer aldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre, Jandarma Genel Komutanlığını ve TRT önündeki TOMA’ya ateş eden helikopterin pilotu eski yarbay İlkay Ateş, kendisinden sorumlu FETÖ “abisinin”, terör örgütü PKK mensuplarını öldürmemeleri gerektiğini belirttiğini aktardı. Ateş’in el yazısıyla savcılığa sunduğu ifadede, şunlar yer aldı: “2007-2008 yılları arasında ‘Nevzat’ kod adlı şahıs ile bir gün evinde oturuyorken terör konusunda konuşuyorduk. Bize PKK’lı teröristlerin dinsiz imansız olarak öldüğünü, bunlara bir şans tanınırsa doğru yola gireceklerini, bunları vurmamamızın daha iyi olabileceğini ifade etti. Ben de bizim imanlı gençlerimizin karakollarını bastıklarını ve onları şehit ettiklerini söyleyince konuyu çok uzatmadı. Sanki bize PKK’lıları vurmayın der gibi bir havası vardı.”



FETÖ abilerinin darbeci askerlere, görevlerini yaparken örgütün amaçları ve hedefleri doğrultusunda hareket etmeleri yönünde telkinde bulundukları kaydedilen iddianamede, Ateş’in, “Nevzat” kod adlı abinin daha önce özel bir dershanede müdür yardımcılığı yaparken darbe girişiminden önce TRT’de çalışmaya başladığını belirttiği ifade edildi.



Aynı hainin darbe girişiminde diğer darbeci pilotlara “Konya yolunda polis aracı görürlerse vurmaları” talimatı vermesi, telsiz konuşmalarına yansıdı.İddianamede, FETÖ’cülerin darbe girişimi toplantılarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yerini öğrenmek için ABD’den destek isteme kararı aldıkları da belirtildi. Başbakan Binali Yıldırım’ın Çankaya Köşkü’ne veya Dikmen Vadisi’ndeki evine karadan girileceği, gerekirse çatışmaya girerek rehin alınacağı planının yapıldığına dikkat çekilen iddianamede, eski İçişleri Bakanı Efkan Ala’nın 2 ikamet adresi için karardan müdahale edilerek nöbetçilerin etkisiz hale getirilip rehin alınacağı planı yapıldığı kaydedildi.



Helikopterle MİT’e inip Fidan’ı alacaklarmış

İddianamede Milli İstihbarat Teşkilatı’na (MİT) öğle saatlerinde Kara Havacılık Komutanlığı’nda darbe girişiminde görevlendirilen subaylardan birisinin gelerek ihbar ettiği de anlatıldı. Darbe girişimini MİT’e bildiren subayın şu ifadeleri kullandığı belirtildi: “Benim gibi Fetullahçı olan bir pilot 14 Temmuz’da beni telefonla arayarak, CH-47 CHİNHOOK helikopterlerinin kabul töreni hazırlıkları nedeniyle gösteri uçuşu yapılacağından 15 Temmuz günü Kara Havacılık Komutanlığı’nda bulunmam gerektiğini söyledi. Kara Havacılık Komutanlığına gittiğimde telefonda konuştuğum pilotla görüştüm. Bu pilot bana akşam 19:00’dan itibaren 2 adet Skorsky l adet Cougar helikopteri ile izinsiz uçuş yapılacağını, uçuşun geç saatlere kadar devam edeceğini, MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın alınacağını, bu uçuşu yaparken başka bir pilot yarbayın da bize yardımcı olacağını söyledi.”