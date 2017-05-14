Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsmail Kapan PEKİN - Uluslararası İşbirliği İçin Kuşak ve Yol Forumuna katılmak üzere Çin’in başkenti Pekin’de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile görüştü. Erdoğan ve Çipras, buluşmasında özellikle ikili ilişkiler ve üst düzey ziyaretlerin artırılması hadisesi konuşuldu. Bu çerçevede, Yunanistan ile yapılan İşbirliği Konseyi’nin bir sonraki toplantısının sonbaharda Selanik’te gerçekleştirilmesinde mutabık kalındı. İki ülke arasındaki ilişkilerde pozitif gündem oluşturulması için ortak çaba sarf edilmesi de vurgulandı. Görüşmede, Yunanistan ile “iade edilmeyen darbeci askerler” meselesinin Türkiye ile bir sorun teşkil ettiği belirtilerek, darbeye karışmış bu kişilerin, Yunanistan’da durmasının doğru olmadığı, bu konuda gerekli adımların atılması hususunun altı çizildi. Ege’de gerginliklerin azaltılması, muhtemel sorunların diyalog yoluyla çözümü de vurgulandı.

Özellikle, askeri taraflar arasında iş birliği yoluyla çözülmesi konusunda Türk ve Yunan tarafı karşılıklı görüşlerini ifade etti. Görüşmede, Çipras, 16 Nisan’daki referandumdan dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tebrik etti ve Türkiye’ye, AB sürecinde destek verdiklerini söyledi. Şu ana kadar arzu edilen netice alınamamış olsa da Kıbrıs meselesiyle ilgili görüşmelerin devam etmesi ve pozitif bir gündemle meselenin çözüme kavuşturulması için çalışma yapılması konusunda mutabık kalındı. Bu kritik görüşme sonrası Erdoğan, Pakistan Başbakanı Navaz Şerif ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile de ayrı ayrı görüştü. Erdoğan’ın, Pakistan Başbakanı Şerif’le görüşmesinde ise özellikle ikili ilişkilerin iyi devam eden seyriyle ilgili memnuniyet dile getirildi. İki ülke arasında ekonomik ilişkilerin artırılması, enerji, ticaret ve yatırım konularında adım atılması hususunda mutabık kalındı. Kapsamlı bir serbest ticaret anlaşması imzalanmasıyla ilgili çalışmalara hız verilmesi konusunda görüş birliğine varıldı. Öte yandan Afganistan’dan Suriye’ye kadar bölgedeki terörle mücadele ve güvenlik konuları da gündeme geldi.



Çin Liderinden FETÖ için teminat

Çin’de Devlet Başkanı Şi Cinping ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir araya geldi. FETÖ konusunda adım attıklarını ifade eden Başkan Şi, “Türkiye’ye tehdit oluşturan hiçbir unsura ve yapılanmaya izin vermeyeceğiz, bu konuda Türkiye ile iş birliği içerisinde olacağız” dedi. Ayrıca Erdoğan, görüşmede Çin Devlet Başkanı Şi’yi Türkiye’ye davet etti