Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

RAHİM ER LONDRA - Somali konferansı için Londra’ya giden ve ziyarette üst düzey kritik görüşmeler gerçekleştiren Başbakan Binali Yıldırım, dönüş yolunda uçakta gazetecilerin sorularına cevapladı. Gündeme dair önemli açıklamalarda da bulunan Yıldırım’ın cevapları özetle şöyle:



Amerika Savunma Bakanıyla yaptığınız görüşme merak ediliyor. Neler konuşuldu?

Planlanmış görüşmeydi. Görüşme verimli geçti. Ben onu söyleyeyim. Bizim için PKK-YPG- PYD eşit. Siz PKK’yı bir terör örgütü olarak kabul ediyorsunuz, dolayısıyla öbürleri de bunun aynısı, terör örgütüyle bir işbirliği yapıp başka terör örgütü, DEAŞ’ı yok etmek Amerika gibi NATO üyesi, Türkiye’nin müttefiki bir ülkeye yakışmaz, bunu da aynen söyledik. Yani zorlandı açıklamada. Sonra dedi ki: Bu bir seçim değil, bu bir mecburiyettir.



Savunma Bakanı mı dedi?

Evet, bu bir seçim değil, bu bir mecburiyet. Niye mecburiyet? Başka alternatif oluşturamadık.



Türkiye diğer terör örgütlerine ihtiyaç kalmadan Rakka’da da biz ne gerekiyorsa yaparız diye bir teklif?

Bütün bunları anlattık, ancak herhalde onlar yeterli görmemişler, yani Türkiye’nin teklifini Rakka’daki operasyonu yapacak kapasitede görmemişler, daha doğrusu onların askerleri, sahadakiler bu bizim tekliflerimizi yeterli bulmamışlar.



Darbe sonrası İngiltere’yle Türkiye arasında artan yakınlaşma, Avrupa’yla uzaklaşma söz konusu. Türkiye’yle Amerika arasında uzaklaşma görünüyor...

Bence Amerika’yla aramızdakini uzaklaşma olarak görmeyin, yani eski yönetimle yeni yönetim geçişinden kaynaklanan bir durum var… İntikal durumu var. Şimdi yeni yönetim tam anlamıyla bütün konularda kendi politikalarını, düşüncülerini henüz uygulayamıyor. Sahadaki ekipler önceki yönetimin ekipleri, dolayısıyla bir zaman tanımak lazım. Yani ben hem telefon görüşmelerinde, hem daha alt düzeydeki görüşmelerde Amerika’yı yeni dönemde Türkiye’yle ilgili daha istekli gördüm. Siyasi yönden de İngiltere Türkiye’yle yakınlaşmak istiyor, yani bölgesel konularda, güvenlik konularında, savunma konularında, Türkiye’yle daha fazla işbirliği, ticaret, turizm, birçok alanda daha fazla işbirliğinden yana.



İngiltere-Türkiye ilişkileri stratejik bir ortaklığa mı evriliyor?

Şimdi bunu söylemek erken, ama Avrupa Birliği’nden çıkmaları dolayısıyla biz aynı kulüpteyiz artık, daha fazla yatırım yapmamız gerekir tarzında istekleri var, bizde de aynı istek var.



Partinizin kongre süreci yaklaşıyor...

Bu olağan bir kongre değil, burada sadece genel başkan değişimi olacak. En güzel şekilde coşkuyla kongremizi yapacağız, başkanımızı seçeceğiz. Yeni genel başkan kendisi ekibini doğal olarak oluşturması lazım.



Almanya’nın yüzlerce FETÖ üyesine kucak açmasına ne dersiniz?

Ayıp etmişler. Bu Türkiye’ye karşı hasmane bir tutumdur. Başlarına bela alıyorlar, kendileri bilir. Biz kimin dost, kimin düşman olduğunu biliriz. Bu agresifliğin nedeni, Türkiye bölgede ve dünyada etkin bir konuma gelmesidir.



Bundan sonra Almanya’dan nasıl bir adım bekliyoruz?

FETÖ ve PKK’lılarla ilgili bir şeyler yapmalılar.



Bizim partide kimse bedel ödemeden racon kesemez

“Biz mesajımızı veremiyor muyuz kardeşim? Yani başkaları bizim adımıza niye mesaj versin, biz veririz”

“Halk oylamasının kazananı, kaybedeni yok” diyen Başbakan Binali Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü: Hayır verenleri, onları anlamak için daha çok gayret edeceğiz, onları kazanmak için daha çok gayret edeceğiz. Bunlar bizim politikamız, politikanın artık detaylarına inmemiz lazım. Yani Türkiye’de 2019’da yüzde 50+1 oy alarak cumhurbaşkanı seçilmek istiyorsa, AK Parti seçtirmek istiyorsa bundan başka yolu yok ki.



KİMSE BİZE AHKÂM KESEMEZ

Sosyal medyada konuşulanları takip ediyorum. Arkadaşlar, bedel ödemeden, ter dökmeden kimse AK Parti adına racon kesemez, kusura bakmasın. Partimiz adına kimse ahkâm kesemez. Konuşuyor orada tamam istediğini söylesin, ama partiyi ilzam edip, partinin politikalarını uygulamaya yönelik bir parti adına konuşacak olan partinin içinde olması lazım. Durumdan vazife çıkarmaya çalışanlar var. Biz mesajımızı veremiyor muyuz kardeşim? Yani başkaları bizim adımıza niye mesaj versin, biz mesajımızı veririz. Ama bizi beğendiğini söyler-beğenmediğini söyler, şu iş yanlış der, bunu herkes diyebilir. Ama biz parti adına, partiyi bağlayacak mesajları ancak parti adına konuşmaya yetkisi olan, ehliyeti olan insanlar verir.