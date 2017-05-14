Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temür - Uzun süre müzikten uzak kaldıktan sonra tekrar gitara dönen Yusuf İslam diğer adıyla Cat Stevens, Zorlu PSM’de hayranlarıyla buluştu. Yeni kitabı ‘Neden Hâlâ Gitar Taşıyorum’ kitabının imza gününü gerçekleştiren Yusuf İslam, gazetemize konuştu. Son dönemlerde İslam dünyasında yaşananlarda Müslümanların da etkisinin olduğunu ifade eden Yusuf İslam, Türkiye’nin Batı’yı kıskandırdığını söyledi. İslam, “Merkezî rol oynamak Türk insanının karakterinde var” diyor.



¥ Avrupa ve Amerika’da Müslümanlara yönelik ciddi ayrımcılık var. İslamofobi konusunda ne düşünüyorsunuz?

Bunun en büyük sebebi dinî profillemenin korku üzerine yönetilmesi. Korku, propagandacıların elinde bulunan büyük bir silah. Ayrıca kitabımda söylediğim gibi, yüce ahlaki inanç, kendilerini ezilen Müslümanların dünyaya özgü kurtuluşçuları olarak görenler tarafından kaçırıldı. Aslında yaptıkları şey, sağ kanat politikacılar kadar İslamofobik basın ve medya kurumlarının daha başarılı olmasına izin vererek İslam’ı orijinal evrensel düzenin tanınmayan bir çarpıtması hâline getirmesine sebep oluyor.



¥ Yaşananlara baktığınızda üçüncü dünya savaşı ihtimali görüyor musunuz?

Savaş kılık değiştirmiş durumda. Bugün üçüncü dünya savaşı devam ediyor, bu teröre karşı verilen savaş olarak adlandırılıyor. Gerçekten de, Müslüman dünyasının barış içinde kalamamasından dolayı yayılmış olan cehalet ve öfkenin ateşi budur. Ayrıca kendimize karşı da eleştirel olmalıyız; bazı Müslümanlar dünyayı değiştirebileceklerine ve kendilerini havaya uçurup onlarla birlikte kusursuz insanlar alarak İslam’ı yeniden büyütebileceklerine inanırsa bu kişiler açıkça sapmıştır.



¥ 15 Temmuz sizin için ne ifade ediyor?

15 Temmuz Türkiye’yi istikrarsızlaştırmak, karanlığa ve çatışmalara sürüklemek için yapılan bir girişimdi. Barışa ve istikrara inanıyorum. Sorunlar sandıkla çözüme ulaşılır. Kaos ve anarşi insanlığın en kötü düşmanıdır, bu Pisagorların anlayışıydı ve hâlâ geçerli bir görüştür.



¥ Türkiye İslam dünyasının temsilcisi olabilir mi?

Türkiye son 20 yılda çok büyüdü. Olağanüstü bir gelişme gösterdiniz. Türkiye’nin konumunu ve tarihini göz önüne alacak olursak daha güçlü ilerleyeceğine inanıyorum.



¥ Yaşananlara baktığımızda Türkiye’ye nasıl bir rol düşüyor?

İslam hilafetinin yüzyıllarca hüküm sürdüğü topraklarda kurulan Türkiye, tarihsel olarak birçok ulus için önemli bir yer etmiştir. Bu nedenle merkezî rol oynamak, Türk insanının karakterinin bir parçası.



Ben de ayrımcılığa uğradım

¥ Bir Müslüman olarak kendi ülkenizde hiç ayrımcılığa uğradınız mı?

Tabii ki ben de uğradım. Fakat Beatles ve Yahudiler bile ayrımcılığa uğradı, ancak yine de başarılılardı. Sokrates’in “Cehalet tüm kötülüğün köküdür” dediği söylenir. Kimin söylediği önemli değil, akıllıca bir şey. Orta zemin tekrar yükselmelidir; bilgi ve ılımlı insanlar, dünyayı herkes için daha mutlu bir mekân hâline getirme konusundaki özgün görüşlerini yeniden kazanmak zorundalar. Bu, daha iyi bir ders planı olmadan gerçekleşemez.