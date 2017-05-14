Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terör örgütünün Kandil kampına 26 Nisan'da gerçekleştirilen hava operasyonunda üst düzey teröristlerin öldürüldüğü ortaya çıktı. F4- 2020 T Fantom Terminatör uçaklarının gerçekleştirdiği harekatta PKK'nın kadın yapılanması YJA star Askeri Konsey üyeleri Helin Murat kod adlı terörist Nurten Kılıçarslan ile Nalin muş kod adlı terörist Hanımşah Bağcı'nın da öldürüldüğü belirlendi.

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Hakkâri Çukurca'da ise Kuzey Irak tarafında tespit edilen 9 terörist öldürüldü. F-16'ların aynı bölgede önceki gece 7 teröristin etkisiz hale getirilmesi ardından dün Sabah devam eden operasyonda 2 terörist daha öldürülerek bölgede 9 terörist etkisiz hale getirilmiş oldu. Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde de operasyonlar sürdü. Bölgede İkiyaka Dağları Davulcu Tepe bölgesinde mühimmatıyla birlikte toprağa gömülü "Doçka" makineli tüfek ele geçirildi.

AĞRI DAĞI'NDA OPERASYON



Terör örgütüne yönelik Ağrı Dağı'nda da operasyon başlatıldı. Deniz seviyesinden 5 bin 137 metre yükseklikteki Ağrı Dağı'nın kuzey tarafında bin güvenlik görevlisinin katıldığı operasyon Türkiye, İran ve Ermenistan sınırının kesiştiği alanlarda sürüyor. Kandil'de öldürülen örgütün kadın yapılanmasına bağlı üst düzey teröristler Nurten Kılıçarslan ile Hanımşah Bağcı.

(Sabah)