Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Zap, Sinat-Haftanin bölgelerindeki bölücü terör örgütüne ait hedeflere dün düzenlenen hava harekatında 10 terörist etkisiz hale getirildi, üç silah mevzisi ile dört barınma alanı imha edildi.
TSK: Kuzey Irak'ta 10 terörist öldürüldü
14.05.2017 - 11:18 | Son Güncelleme: 14.05.2017 - 11:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamaya göre; Kuzey Irak'a düzenlenen hava harekatında 10 terörist öldürüldü.
Etiketler : tsk,kuzey ırak,
473318 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/473318.aspx
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