Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Zap, Sinat-Haftanin bölgelerindeki bölücü terör örgütüne ait hedeflere dün düzenlenen hava harekatında 10 terörist etkisiz hale getirildi, üç silah mevzisi ile dört barınma alanı imha edildi.