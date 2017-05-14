Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ağbal, “Böylece hem vatandaşlarımız hızlı ve güvenli bir şekilde tebligatlarını alabilecek, mağduriyetler ortadan kalkacak hem de kamu idareleri posta masraflarından kurtulacak, 100 milyonlarca lira tasarruf edilecek.” dedi.

Ağbal, konuya ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.Gelir İdaresi Başkanlığının, Elektronik Tebligat Sistemini (e-Tebligat) geçen yılın Haziran ayından bu yana kullandığını hatırlatan Ağbal, söz konusu tarihten bu yana vergi daireleri tarafından üretilen bazı belgelerin mükelleflere bu sistem üzerinden ulaştırıldığını, mükelleflerin de bu durumdan memnun olduklarını ifade etti.Ağbal, bugün itibarıyla sistemi kullanan 2 milyon 600 bin kişi olduğunu belirterek, bunların 2 milyon 200 bininin zorunlu, 400 bininin de gönüllü olarak sisteme kaydolduğunu bildirdi.Sistemdeki kullanıcı sayısının her geçen gün arttığına işaret eden Ağbal, "e-Tebligat" sisteminin 1 yıldır başarıyla uygulandığını vurguladı.

Ağbal, vatandaşların sistem sayesinde tebligatlarını güvenli ve hızlı bir şekilde aldıklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Eskiden şöyle şeyler çok yaşanırdı, ‘Tebligat bana ulaşmadı’, ‘Kapıma bırakıp gitmişler’, ‘Evde birine vermişler ama kaybolmuş’ diyen vatandaşlarımızın sayısı çoktu. Şimdi ise e-Tebligat’la mükelleflerimiz sisteme giriyor, e-posta ve cep telefonu numaralarını kaydediyorlar. Biz de kendilerine tebligatları bu iki kanalı da kullanarak yapıyoruz. Bu sayede biraz önce ifade ettiğim şikayetler ortadan kalkmış oluyor."

Mağduriyetler ortadan kalkacak

Sistemi kullanım alanı itibarıyla yaygınlaştırmak istediklerinin altını çizen Ağbal, diğer kamu kurumlarından da sisteme ilgi olduğunu ifade etti.Ağbal, bunun üzerine, geçen günlerde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen yasa teklifine bu konunun da eklendiğini dile getirerek, "Önümüzdeki günlerde Genel Kurula gelecek teklifin yasalaşması halinde başta Gümrük ve Ticaret Bakanlığımız olmak üzere ilk etapta Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer bazı kamu kurumları, idari para cezalarını vatandaşlarımıza e-Tebligat sistemi üzerinden ulaştıracak.” diye konuştu.

Teklifin yasalaşması ve yapılacak protokollerin ardından trafik ve HGS cezaları gibi birçok idari para cezasını vatandaşlara artık elektronik ortamda göndereceklerini aktaran Ağbal, “Böylece hem vatandaşlarımız hızlı ve güvenli bir şekilde tebligatlarını alabilecek, mağduriyetler ortadan kalkacak hem de kamu idareleri posta masraflarından kurtulacak, 100 milyonlarca lira tasarruf edilecek. Vatandaşlarımızın bu sayede idari para cezalarını erken ödemeleri halinde yararlandıkları yüzde 25 oranındaki indirim haklarını kaybetme olasılığı da azalacak.” değerlendirmesinde bulundu.

Önce, vatandaşın onayı alınacak

Bakan Ağbal, diğer kamu kurumlarının da sistemi ilk etapta kayıtlı 2 milyon 600 bin kişi için kullanabileceğini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

“İnşallah yasanın yürürlüğe girmesiyle Gümrük ve Ticaret Bakanlığımızla, Emniyet Genel Müdürlüğümüzle protokoller yapacağız ve artık onlar da bu sistemi kullanmaya başlayacak. İlk başta sistemde kayıtlı olan vatandaşlarımıza bir bilgilendirme yapacağız ve ‘İdari para cezalarını da bu sistem üzerinden almak istiyor musunuz?’ diye soracağız. Burada vatandaşımızın onayı önemli. Bahsettiğim kurumlar, söz konusu tebligatlarını rızalarını beyan eden vatandaşlarımıza yapabilecek. Sistem gönüllü katılıma açık. Dileyen vatandaşlarımız, vergi dairelerimize giderek, sisteme kaydolabilecek."