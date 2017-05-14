Ağbal, “Böylece hem vatandaşlarımız hızlı ve güvenli bir şekilde  tebligatlarını alabilecek, mağduriyetler ortadan kalkacak hem de kamu idareleri  posta masraflarından kurtulacak, 100 milyonlarca lira tasarruf edilecek.” dedi.

Ağbal, konuya ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.Gelir İdaresi Başkanlığının, Elektronik Tebligat Sistemini  (e-Tebligat) geçen yılın Haziran ayından bu yana kullandığını hatırlatan Ağbal,  söz konusu tarihten bu yana vergi daireleri tarafından üretilen bazı belgelerin  mükelleflere bu sistem üzerinden ulaştırıldığını, mükelleflerin de bu durumdan  memnun olduklarını ifade etti.Ağbal, bugün itibarıyla sistemi kullanan 2 milyon 600 bin kişi  olduğunu belirterek, bunların 2 milyon 200 bininin zorunlu, 400 bininin de  gönüllü olarak sisteme kaydolduğunu bildirdi.Sistemdeki kullanıcı sayısının her geçen gün arttığına işaret eden  Ağbal, "e-Tebligat" sisteminin 1 yıldır başarıyla uygulandığını vurguladı.

Ağbal, vatandaşların sistem sayesinde tebligatlarını güvenli ve hızlı  bir şekilde aldıklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Eskiden şöyle şeyler çok yaşanırdı, ‘Tebligat bana ulaşmadı’, ‘Kapıma  bırakıp gitmişler’, ‘Evde birine vermişler ama kaybolmuş’ diyen vatandaşlarımızın  sayısı çoktu. Şimdi ise e-Tebligat’la mükelleflerimiz sisteme giriyor, e-posta ve  cep telefonu numaralarını kaydediyorlar. Biz de kendilerine tebligatları bu iki  kanalı da kullanarak yapıyoruz. Bu sayede biraz önce ifade ettiğim şikayetler  ortadan kalkmış oluyor."

Mağduriyetler ortadan kalkacak

Sistemi kullanım alanı itibarıyla yaygınlaştırmak istediklerinin  altını çizen Ağbal, diğer kamu kurumlarından da sisteme ilgi olduğunu ifade etti.Ağbal, bunun üzerine, geçen günlerde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda  kabul edilen yasa teklifine bu konunun da eklendiğini dile getirerek, "Önümüzdeki  günlerde Genel Kurula gelecek teklifin yasalaşması halinde başta Gümrük ve  Ticaret Bakanlığımız olmak üzere ilk etapta Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer bazı  kamu kurumları, idari para cezalarını vatandaşlarımıza e-Tebligat sistemi  üzerinden ulaştıracak.” diye konuştu.

Teklifin yasalaşması ve yapılacak protokollerin ardından trafik ve HGS  cezaları gibi birçok idari para cezasını vatandaşlara artık elektronik ortamda  göndereceklerini aktaran Ağbal, “Böylece hem vatandaşlarımız hızlı ve güvenli bir  şekilde tebligatlarını alabilecek, mağduriyetler ortadan kalkacak hem de kamu  idareleri posta masraflarından kurtulacak, 100 milyonlarca lira tasarruf  edilecek. Vatandaşlarımızın bu sayede idari para cezalarını erken ödemeleri  halinde yararlandıkları yüzde 25 oranındaki indirim haklarını kaybetme olasılığı  da azalacak.” değerlendirmesinde bulundu.

Önce, vatandaşın onayı alınacak

Bakan Ağbal, diğer kamu kurumlarının da sistemi ilk etapta kayıtlı 2  milyon 600 bin kişi için kullanabileceğini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

“İnşallah yasanın yürürlüğe girmesiyle Gümrük ve Ticaret  Bakanlığımızla, Emniyet Genel Müdürlüğümüzle protokoller yapacağız ve artık onlar  da bu sistemi kullanmaya başlayacak. İlk başta sistemde kayıtlı olan  vatandaşlarımıza bir bilgilendirme yapacağız ve ‘İdari para cezalarını da bu  sistem üzerinden almak istiyor musunuz?’ diye soracağız. Burada vatandaşımızın  onayı önemli. Bahsettiğim kurumlar, söz konusu tebligatlarını rızalarını beyan  eden vatandaşlarımıza yapabilecek. Sistem gönüllü katılıma açık. Dileyen  vatandaşlarımız, vergi dairelerimize giderek, sisteme kaydolabilecek."