Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vatan savunmasında evlatlarını şehit veren anneler, Kartal Şehitliği'ne gelerek onların mezarlarının başında dua edip, gözyaşı döktü. Sabahın erken saatlerinden itibaren şehitliklere gelen anneler, çocuklarının mezar taşlarını temizleyip, kabirlerindeki çiçeklere su verdi. Şırnak'ta 1993 yılında şehit düşen er Ahmet İnci'nin annesi Rafet İnci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun 24 yıl önce yaşamını yitirdiğini ve her Anneler Günü'nde onun kabrini ziyaret ettiğini belirterek, dünyada en zor acının evlat acısı olduğunu söyledi.



Şehitliğin en üst makamlardan biri olduğunu dile getiren İnci, şöyle devam etti:

"Oğlum yaşasaydı yine oralara gönderirdim. Ama şimdi torunuma onun adını koydum, onun gibi yetiştirip onu göndereceğim. Allah'tan sabır isteyerek bugünlere geldik. Ruhları şad olsun."

Şehit Jandarma Çavuş İsmail Uygun'un annesi Sultan Uygun da dört evladı olduğunu ama hayatı boyunca sadece oğlu İsmail Uygun'dan Anneler Günü hediyesi olarak çiçek aldığını anlattı. Uygun, şunları dile getirdi:

"Oğlumu zorluklarla üniversiteye göndermiştim. Dayanmak çok zor. İşte öbür dünyada bize şefaat edecek diye sabrediyoruz. Anneler Günü'nde ben onun yanına geldim. Allah kimseye bu acıyı göstermesin."





Çiçekleri şehit oğullarına götürdüler

Sivas'ta da şehit anneleri, Anneler Günü dolayısıyla şehit evlatlarının mezarlarına çiçek bıraktı. Yukarı Tekke Mezarlığı'nda bulunan Garnizon Şehitliği'ne gelen bazı şehit aileleri, evlatlarının kabirlerine çiçek bırakıp dua etti. Tunceli'nin Nazimiye ilçesinde 7 yıl önce teröristlerle girdiği çatışmada 3 silah arkadaşıyla şehit düşen jandarma komando er Ahmet Eyce'nin annesi Nebihat ve babası Bekir Eyce de oğullarının kabrini ziyaret etti. Bazı şehit ailelerinin de şehitlerin mezarına çiçek bıraktığı ve üzerine notlar yazdığı görüldü.