Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TBMM Genel Kurulu'nda, 16-17 Mayıs Salı ve Çarşamba günü, HSK'ya 7 üyenin seçimi gerçekleştirilecek.Meclis, 13 üyeden oluşacak ve iki daire halinde çalışacak HSK üyelikleri için, TBMM Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon tarafından belirlenen 21 aday arasından, 7 üye için ayrı ayrı gizli oyla seçim yapacak.

Birinci oylamada üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu (367), bu oylamada seçimin sonuçlandırılamaması halinde, ikinci oylamada üye tam sayısının beşte üç çoğunluğu (330) aranacak. İkinci oylamada da üye seçilemediği takdirde, en çok oyu alan iki aday arasında ad çekme usulü ile üye seçimi tamamlanacak.

Milyonları ilgilendiren teklif yasalaşacak



Genel Kurulda, 18 Mayıs Perşembe günü ise daha önceki yapılandırmaya başvurmayan vatandaşlara ikinci bir şans tanıyan, bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin teklifin görüşülmesine başlanacak.Teklifle, Maliye ile Gümrük ve Ticaret bakanlıkları, Sosyal Güvenlik Kurumu, il özel idareleri, belediyeler, büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin alacakları yeniden yapılandırılıyor.Teklife göre, yapılandırmadan yararlanmak isteyenlerin 30 Haziran 2017 günü sonuna kadar başvuruda bulunmaları gerekecek.