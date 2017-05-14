Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Akdağ şu güzel ülkemizde şişmanlık, hareketsizlik gibi bu iki mesele ve sigaraya karşı mücadelede muvaffak olamaz ise bunlara karşı yürütülen mücadeleyi kazanamazsak Türkiye’nin bir sağlık geleceğinin olmayacağını belirterek şöyle konuştu:

"MÜCADELEYİ KAZANAMAZSAK HALİMİZ DUMAN"

"Kolay anlaşılabilir ama kolay anlaşılacak kadar da çok önemli bir meseleden bahsediyorum. İnsanımızın büyük bir kısmının şişman şişman olduğu bir toplumda yada aşırı kilolu olduğu bir toplumda buna hareketsizlik eşlik ediyorsa buna sigara eşlik ediyorsa inanın halimiz duman. Bu mesele ile ciddi bir mücadele edeceğiz önümüzdeki ikinci dönemde. Bütün hazırlıklarımızı yaptık. Elbette eczacılarımızla. İşte bugün burada da tartışılacak. Sımart Eczane diyoruz. Sımart niye diyoruz bilmiyorum ki keşke Türkçe bir isim koysaydık. Koyabiliriz. Bugün buradaki oturumda Türkçe bir isim koyun. Yani böyle tatlı dilli, güler yüzlü işini iyi yapan herkesin hizmetine açık anlamda kullanılıyor anladığım kadarı ile parlak bir eczane anlamında da kullanılabilir. Bu yolda eczacılarımızın elbette büyük katkıları olacak. Bugün Türkiye'de oluşturduğumuz eczacılık sistemi dünyanın bir çok ülkesinde yoktur. Dünyanın en gelişmiş ülkelerinde bile yok."

ŞARLATANLARA KANMAYIN

Konuşmasında, internetten, uydudan yayın yapan televizyonlardan satılan ilaçlara karşı vatandaşları uyaran Bakan Akdağ konuşmasını şöyle tamamladı:

"Vatandaşımıza da bir uyarımı tekrarlamak istiyorum. Aman ne olur internette bilmem hangi uydu televizyonundan tavsiye ile ilaç kullanmaya çalışmayın. Ne üdüğü belirsiz şarlatanların pazarlamalarına inanmayın. Bundan dolayı müessir oluyoruz. Her yıl yüzlerce vatandaşımız karaciğer yetmezliğine yakalanıyor. Bu konuda mücadelemizi sürdürüyoruz. Müracaat ederek kapattırdığımız binlerle ifade edilen internet sitesi var. Ama vatandaşın kendisinin uyanık olması lazım. Sağlık hizmetlerinde ulaşımında yol gösterecek kişilere ulaşımda bir sıkıntı yok. Dolayısıyla şarlatanların kendilerine zarar vermesine müsaade etmesinler. Biz her ne kadar mücadele etsek, kapıdan kovsak, bacadan pencereden giriyorlar. İnternet dünyasına, uydu yayını yapan televizyonlara hakim olmak zor."