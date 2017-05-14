Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Kartal'da çalıntı araçla kaçmaya çalışanlara polis ateş açarak durdurmak istedi.

ÖZEL TİM SEVK EDİLDİ

Yaşanan çatışmada 1'i ağır 6 kişi yaralandı. Olay yerine özel harekat polisleri sevk edildi.

ŞÜPHELİ ARAÇ BİNAYA ÇARPARAK DURABİLDİ

Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre olay, Pendik'te tespit edilen şüphelilerin Kartal yönüne kaçmasıyla başladı. Motorlu Yunus ekipleri tarafından takibe alınan ve kovalamaca yaşanan araç, Kartal'da bir binaya çarparak durdu. Yaralıların, tamamının araçtaki şüpheliler olduğu öğrenildi.

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