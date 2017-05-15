Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Anneler Günü için tur düzenleyen yolcu midibüsünün Buca’daki Sarp Geçidi’nde uçuruma yuvarlanması sonucu hayatını kaybeden 21’i kadın 24 kişi son yolculuklarına uğurlandı. Buca Eyüp Sultan Camii’ndeki cenaze törenine Başbakan Binali Yıldırım, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve diğer siyasiler de katıldı. Cami çıkışında kazayla ilgili konuşan Yıldırım “Acımız büyük. Anneler Günü annelerimizin acısıyla birleşti. Annesini genç yaşta kaybeden biri olarak anasızlığın ne olduğunu bilirim” dedi. Kazanın her yönüyle araştırılacağını vurgulayan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: Hata sürücü hatası mı yol hatası mı kontrol edilecek. Eksikler araçta varsa, sürücüde varsa bunların hepsi ortaya çıkar. Yol sebebiyle yapılan kaza oranı çok azaldı ama hiçbir şey ‘Yolların kralı yoktur, yolların kuralı vardır’ gerçeğini değiştirmez. 1-2 dakika acele çok şey fark ettirir. Bu arada kazayı yaralı atlatan 10 kişinin tedavileri Muğla ve Marmaris’teki hastanelerde sürerken, 4’ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.



KAÇAK TURLAR DENETLENMELİ

Kazayla ilgili araç sahibi B.Ç. gözaltına alındı; soruşturma için 3 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi. Türkiye Turist Rehberleri Birliği (TUREB) Başkanı Ahmet Zeki Apalı “İç turizm deneyimsiz, denetimsiz ellere bırakılmamalı. Bu tür geziler yetkili bir seyahat acentesi tarafından düzenlenmeli. Eğer aynı duyarsızlık devam ederse daha çok facia yaşanacak” dedi.



İşimiz çok zor, bittik

Kazada hayatını kaybeden midibüs şoförü Armağan Sertbaş’ın cenazesi Buca’nın Kaynaklar Köyü’nde toprağa verildi. Cenaze töreninde Sertbaş’ın babası Şakir Sertbaş “Oğluma ‘gitme’ dedim. ‘Baba söz verdim’ dedi. Dağ gibi oğlum gitti” diye feryat etti. Ayrıca Armağan Sertbaş’ın kazadan önce eşi Duygu Sertbaş’a “İşimiz çok zor. Bittik” dediği öğrenildi.



MOTOSİKLETLİ BİRİ KURTARDI

Kazada hayatını kaybeden sürücü Armağan Sertbaş ve ağır yaralanan eşi Duygu Sertbaş'ın 11 aylık kızları Nehir kurtuldu. Amca Sefa Avcı, yeğeninin kurtuluşunu şöyle anlattı: Camdan fırlayarak kaza yerinin biraz ilerisine düşmüş. Motosikletiyle geçen bir vatandaş, sesini duyunca hastaneye yetiştirmiş.



40 YILLIK SEVDA

Kazada ölenlerden Kemal-Nesrin Öksüz çifti, 40 yıllık evliydi. Çiftin sosyal medyada paylaştığı 20’li yaşlarındaki fotoğraflarına ‘Bitmeyen sevdamız’ yazısı yürekleri burktu.