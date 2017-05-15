Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

15 Temmuz gecesi cuntacılar tarafından derdest edilen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulûsi Akar’ı Akıncı Üssü’ne götüren helikopter pilotu eski Yarbay Halil Gül, 16 Temmuz sabahı yaşananları anlattı. Gül, Orgeneral Akın Öztürk’ün kendisine ‘Başbakan’la görüşeceğim, izinleri aldım, uçaklar bizi vurmayacak, beni helikopterle götürür müsün?’ dediğini belirterek şunları kaydetti: Emri üzerine helikopteri çalıştırdım, ancak arızalandı. Bu sırada, Hava Kuvvetleri Komutanlığının bir uçağı ateş etti, helikopteri bıraktım. Bir saat sonra Akın Öztürk bana tekrar, ‘Gerekli izinleri aldım, havalanmamız lazım’ dedi. Kendisini ikna edemedim. Helikopterle havalandık ancak havaalanının dışında Kobra’yla ateş edildi, vurulduk. Akın Öztürk bu sırada yaralandı, onu alıp götürdüler. Daha sonra teslim olduk.