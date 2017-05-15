Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı PKK’nın Ankara Üniversitesi yapılanmasına yönelik 11 kişi hakkında iddianame hazırladı. İddianamede, şüphelilerin Ankara Üniversitesi’nde okuyan öğrencileri ‘İslamcı’, ‘dinci’ ve ‘ülkücü’ şeklinde fişleyerek bu gruplara karşı savaş halinde oldukları belirtildi. Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı Velihattin Eldemir tarafından hazırlanan iddianamede şüpheliler arasında Ulaşcan K, Alican S, Asım Barış B, Özgür Y, Yusuf Ş, Erdem Y, Emrah B, Hasan K, Mert Şahin A., Gürkan D. Ve Hilâl Z. yer aldı ve 7 yıldan 16 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Şüphelilerin Doğu ve Güneydoğu illerinde PKK’ya yönelik güvenlik güçleri tarafından yapılan operasyonları protesto etmek ve aynı zamanda sıkıştırılmış olan örgüt mensuplarının kaçışlarını sağlamak amaçlı eylemler düzenledikleri kaydedildi. Öğrencilerin dersliklerde, okul bahçesinde stant açma, slogan atma, dersleri boykot eylemleri için sınıf boşalttıkları belirtildi. Muhafazakar öğrencileri tehdit ve darp ettikleri de ifade edildi. Tanıklardan E.S.A. şüphelilerin üniversitede Hocalı katliamı afişlerini asan şahısları darbettikleri ve Ulaşcan K’nin kendisinin de aralarında bulunduğu kadınları mescitte taciz ettiğini söyledi. Öğrencilerin evlerinde yapılan aramalarda, örgütsel faaliyetleri içeren çok sayıda bilgi, belge ve doküman çıktı. Ayrıca düzenleyecekleri eylemlere yönelik afişler ele geçirildi.