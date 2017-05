Türkiye Gazetesi

Sakartepe rampasında seyir halinde olan bir aracın araç kamerası kazaya neden olan aracı an be an kaydetti. Seyir halinde olan ve kamerası açık olan araç, rampa aşağı inerken yanında sarı renkli bir midibüsün hızlı gitmesini görüntüledi. Kazaya neden olan 03 FR 747 plakalı araç aniden yanından hızlı bir şekilde ilerlerken, viraja varmadan önce bölünmüş yolun orta bariyerlerindeki 4 adet beton bariyere, ardından karşı şeride geçerek çelik bariyerlerden aşağı uçtu. Aracın çarpma esnasında bazı yolcuların araçtan fırladığı görüldü.