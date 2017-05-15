Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) adına faaliyetlerde  bulunulduğu gerekçesiyle kayyum atanan Maltepe'deki "Pinhan Restaurant" isimli iş  yerinde örgütün gizli toplantılarının yapıldığı, karargah olarak kullanıldığı,  burada himmet ve diğer gelirlerin sanki şirketin gelirleriymiş gibi sisteme  sokulduğu iddiasıyla 14'ü firari, 12'si tutuklu 47 şüpheli hakkında hazırlanan  iddianamede, restoran sahipleri Ahmet Çelik, Ali Çelik, Hızır Güngör ve Vedat  Köprücü'nün de aralarında bulunduğu 8 şüphelinin ''Anayasal düzeni ortadan  kaldırmaya teşebbüs'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına  çarptırılmaları talep edildi.

Soruşturma sonucu hazırlanan 138 sayfalık iddianamede, kayyum  atandıktan sonra kapanan Bank Asya "müşteki'' sıfatıyla, aralarında restoran  sahipleri Ahmet Çelik, Ali Çelik, Hızır Güngör, Ahmet Çelik ve Vedat Köprücü'nün  de bulunduğu 47 kişi şüpheli sıfatıyla yer alıyor.

Şüpheliler Ahmet Çelik, Ali Çelik, Hızır Güngör, Vedat Köprücü, Bekir  Çelik, Uğur Akkoç ile 15 Temmuz darbe girişiminin ardından sahte pasaportla  Bulgaristan'a giden daha sonra Türkiye'ye teslim edilen Hasan Çelik ve Hüseyin  Çelik hakkında ''Anayasal düzeni ortandan kaldırmaya teşebbüs'' suçundan  ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmaları talep edilen iddianamede,  şüpheliler Ahmet Çelik, Ali Çelik, Hızır Güngör, Vedat Köprücü, Aziz Özdemir,  Faik Toklucu, Salih Aydın ve Uğur Akkoç'un ''silahlı terör örgütü yöneticisi  olmak'', ''Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet''  suçlarından 22,5 yıldan 37'şer yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep  edildi.

Diğer tüm şüpheliler hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olma'' ve  ''Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet'' suçlarından 30  yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep edilen iddianamede, şüpheliler  Hasan Çelik ve Hüseyin Çelik'in de aralarında bulunduğu 4 kişi hakkında da  ''Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama'' suçundan da 10,5 yıla kadar  hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi.

Şüphelilerden 17'si hakkında ''örgüt propagandası yapmak suçundan''  7,5 yıla kadar, aralarında firari şüpheliler Ali Çelik, Ahmet Çelik, Vedat  Köprücü, Mehmet Barut ve Ömer Barut'un da bulunduğu 7 şüpheli hakkında ise  ''nitelikli dolandırıcılık suçundan 10,5 yıla kadar hapis cezaları istenen  iddianame, Başsavcılıkça onaylanarak İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesine  gönderildi.

İddianamede, ayrıca 2 şüphelinin etkin pişmanlıktan yararlanmak  isteyerek ifade verdiği belirtilerek, bu şüpheliler hakkında ''etkin pişmanlık''  hükümleri uygulanması istendi.

-Soruşturmanın geçmişi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne, 19  Kasım 2014'te, Maltepe'de faaliyet gösteren "Pinhan Restaurant" A.Ş'nin FETÖ/PDY  adına faaliyette bulunduğu, toplanan paraların aynı adrese kayıtlı Birim  Gayrimenkul, Birim Sigorta ve Herkül Dış Ticaret firmaları aracılığıyla yurt  dışına kaçırıldığı, bu şirketlere ait belgelerin bir otomobile yüklenerek imha  edilmeye götürüleceği yönünde ihbarda bulunulmuştu.

Yapılan ön araştırmanın ardından Maltepe'de durdurulan 34 EH 1483  plakalı araçta, bağış makbuzu, fatura, çek, senet ve kasa defterleri gibi 3 bin  civarında belge ele geçirilmişti. Belgelerin incelenmesiyle tespit yapılan  şüpheliler, teknik ve fiziki takip çalışmaları neticesinde 30 Mayıs 2016  tarihinde düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı. Kurulan örgüte üye olma,  Yardım Toplama Kanunu'na muhalefet gibi suçlardan 20 kişi tutuklanmıştı. Restoran  sahipleri Hızır Güngör, Ahmet Çelik ve Vedat Köprücü'nün, yurt dışına kaçtıkları  tespit edilmişti.

Savcılığın talebi üzerine Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, 18 Haziran  2016'da FETÖ/PDY örgütü adına faaliyete bulunduğu gerekçesiyle Pinhan Restaurant,  Birim Gayrimenkul, Birim Sigorta ve Herkül Dış Ticaret şirketlerine el koyma  kararı vererek kayyum tayin etmişti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma  kapsamında hazırladığı fezlekeyi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına göndermişti.