Beykoz'da hafriyat kamyonu, bir öğrenci servisi ile minibüse çarptıktan sonra devrildi. Kazada 1 kişi ölürken 6'sı öğrenci 8 kişi yaralandı. Kaza saat 15.30 sıralarında Beykoz Reşadiye yolunda meydana geldi. Hafriyat kamyonu önce bir öğrenci servisine ardından da bir minibüse çarptı. Kazada minibüs sürücüsü hayatını kaybederken 6'sı öğrenci 8 kişi de yaralandı. Kaza sonrası devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü ise kayıplara karıştı.
İstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var
15.05.2017 - 16:13 | Son Güncelleme: 15.05.2017 - 16:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beykoz Reşadiye köy yolu üzerinde moloz yüklü bir kamyon, öğrenci servisi ile bir minibüse çarptı.
Kaynak: DHA
Etiketler : beykoz,kaza,
473669 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/473669.aspx
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