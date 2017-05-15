Edinilen bilgiye göre Tunceli’nin Nazımiye İlçesi’ne bağlı Dokuzkaya Köyü kırsalında operasyon yürüten güvenlik güçleri ile terör örgütü PKK’lılar arasında sıcak temas yaşandı. Bölücü terör örgütü mensuplarının açtığı ilk ateşte 1 güvenlik görevlisi yaralandı.Yaralı asker, Skorsky tipi askeri helikopterle Tunceli Devlet Hastanesi’ne getirilerek tedavi altına alındı. Yaralı askerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Bölgede operasyonun sürdüğü bildirildi.
Tunceli’de çatışma: 1 asker yaralandı
15.05.2017 - 16:54 | Son Güncelleme: 15.05.2017 - 16:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tunceli’nin Nazımiye ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü üyeleri arasında çıkan çatışmada 1 güvenlik görevlisi yaralandı.
Etiketler : Tunceli,çatışma,terör,PKK,
473685 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/473685.aspx
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