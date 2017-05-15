Edinilen bilgiye göre Tunceli’nin Nazımiye İlçesi’ne bağlı Dokuzkaya Köyü kırsalında operasyon yürüten güvenlik güçleri ile terör örgütü PKK’lılar arasında sıcak temas yaşandı. Bölücü terör örgütü mensuplarının açtığı ilk ateşte 1 güvenlik görevlisi yaralandı.Yaralı asker, Skorsky tipi askeri helikopterle Tunceli Devlet Hastanesi’ne getirilerek tedavi altına alındı. Yaralı askerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Bölgede operasyonun sürdüğü bildirildi.