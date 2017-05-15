Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ/PDY'nin darbe girişimine katıldıkları iddiasıyla, aralarında örgütün sözde Ardahan ve Artvin sıkıyönetim komutanı ve dönemin 25'nci Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdem Kargın'ın da bulunduğu 25i tutuklu 27 eski rütbeli askerin bugün yargılanmasına başlandı. Hazırlanan iddianamede 27 sanık hakkında 10 yıldan 3'er kez ağırlaştırılmış müebbete kadar hapis cezası istendi.Mahkemenin görüleceği Ardahan Adliyesinde dava için sanıklar, avukatlar, sanıkların aileleri için 100 kişilik özel bir salon hazırlandı. Adliye önünde polis, geniş güvenlik önlemi alarak adliyeye giden yolu iki yönlü olarak kapattı. Tutuklu sanıklar cezaevinden getirildikleri iki otobüsten dörderli gruplar halinde duruşuma salonuna alındı.

Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada ilk olarak savunması dinlenen eski Tuğgenerel Erdem Kargın, 15 Temmuz gecesi Genelkurmay Başkanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nden gelen bir mesaj üzerine harekete geçtiğini, ilin güvenliğini sağlamak amacıyla emrindeki askerleri kışladan çıkardığını ileri sürdü. Suçlamaları kabul etmeyen Kargın kendini şöyle savundu:

"15 Temmuz akşamı, köprüye tankların çıktığını görmemin akabinde durum değerlendirmesi yapmak için emrimdeki bazı komutanları yanıma çağırdım. Saat 23.00 sıralarında Genelkurmay Başkanlığından ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden gizlilik derecesine sahip bir mesaj aldım. Mesajda 'ülke genelinde sıkıyönetim ilan edileceğiz' yazıyordu. Gelen mesajdaki emrin, Genelkurmay ve TSKnın bir emri olduğunu düşünerek harekete geçtim ve askerlerin yemekhanede toplanmalarını istedim. Daha sonra askerlerden silah ve techizat almalarını istedim. Durumu değerlendirmek için saat 23.40 sıralarında İl Emniyet Müdürünü kışlaya davet ettim. Bana bu emrin emir komuta zinciri içerisinde mi geldiğini, yoksa bir grubun isteği mi olduğunu sordu. Vali beyle görüşeceğini söyleyip telefonu kapattı ve gelmedi. Daha sonra yemekhanede toplanan askere Ardahanın güvenliğini sağlamak için sokağa çıkma emrini verdim. İlerleyen saatlerde Vali bey beni aradı. Bana, bu bir darbe girişimi, askeri hemen kışlaya çekin dedi. Çekeceğimi söyledim. Gerek Vali beyin konuşması, gerekse bunun TSK dışında olduğunu anlamam dolayısıyla askere, halkla karşı karşıya gelmemeleri ve kışlaya çekilmeleri yönünde talimat verdim. Ben kendimi sıkıyönetim komutanı olarak hissetmedim. İddiaların tamamı asılsızdır. Sabah saat 06.00 sıralarında 9ncu Kolordu Komutanı aradı ve gözaltı kararımın olduğunu bildirdi. Askeri elbiselerimi çıkarıp sivil elbiselerimi giyindim ve teslim oldum. Ben FETÖ üyesi değilim. Ailemden, akrabalarımdan bu örgüte mensup hiç kimse yok. Bank Asyada hiç hesabım olmadı. Bu örgüte ait yayın organlarını da hiç okumadım, aboneliğim de olmadı. Zaman zaman banka hesaplarım üzerinden dolar alıp sattım fakat 1 dolarım hiç olmadı. Suçsuzum ve tahliyemi istiyorum."

Mahkeme Başkanı Mehmet Ali Turgutalp, sanık Kargın'a "Fetullah Gülen sizce terörist mi?" diye sordu. Kargın, "Devletimiz öyle diyor" diye yanıt verince, Başkan Turgutalp, "Soruma cevap vermedin, sen ne düşünüyorsun?" dedi. Bunun üzerine Kargın, Ben devletten farklı bir şey düşünemem" diye konuştu.