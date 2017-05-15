Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün  sağlık yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla aralarında diyetisyen, başhekim yardımcısı ve doktorların da olduğu 33 sağlık çalışanı hakkında gözaltı kararı  çıkarıldı. Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi  ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda 33 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.