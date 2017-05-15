Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

4 Kasım 2016'da tutuklanan ve "terör örgütü üyeliği" suçundan halen cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş, CHP'li Eren Erdem'in kendisiyle ilgili açıklamalarını yalanladı.

Avukatları aracılığıyla açıklama yapan Demirtaş, Erdem'in sözlerine şaşırdığını söyledi.

"GÖRÜŞMEMİZDE ÖZERKLİK KONUSU TEK CÜMLE İLE DAHİ KONUŞULMAMIŞTIR"

Demirtaş, açıklamasında şunları belirtti: "Söz konusu açıklamalara şaşırdığımı belirtmek isterim. Görüşmemizde özerklik konusu tek cümle ile dahi konuşulmamıştır. Buna rağmen Sayın Erdem ile yaptığımız görüşmenin bu şekilde tartışılmasını doğru bulmadığımı belirtmek isterim. Bu hususlarla ilgili görüşlerimi merak edenler, partimizin belgelerine bakabilirler. Ağzımdan çıkmamış cümlelerin kesin bir yargıyla, bana atfen veya benim adıma tartışılmasını kabul etmediğimin bilinmesini isterim."

ERDEM, DEMİRTAŞ'IN "ÖZERKLİK İSTEMİYORUZ" DEDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

CHP milletvekili Erdem, katıldığı bir canlı yayında Demirtaş ile yaptığı görüşmeden notlar paylaşmıştı. Erdem, Demirtaş'ın "İlk dört maddeye karşı değiliz, özerklik istemiyoruz" dediğini iddia etmişti. Erdem, Demirtaş'ın ilk dört maddeyi koruyan, özerklik içermeyen bir parlamenter sistemde ittifak yapılabileceğine dair görüşte bulunduğunu öne sürmüştü.