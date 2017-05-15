Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şenol Göka'nın istifasının ardından boşalan TRT Genel Müdürlüğü'ne İbrahim Eren getirildi. Göka'nın yerine atama yapılıncaya kadar, TRT Kanunu gereği en kıdemli genel müdür yardımcısı olan Erkan Durdu vekalet ediyordu.



