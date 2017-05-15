Şenol Göka'nın istifasının ardından boşalan TRT Genel Müdürlüğü'ne İbrahim Eren getirildi. Göka'nın yerine atama yapılıncaya kadar, TRT Kanunu gereği en kıdemli genel müdür yardımcısı olan Erkan Durdu vekalet ediyordu.