Şenol Göka'nın istifasının ardından boşalan TRT Genel Müdürlüğü'ne İbrahim Eren getirildi. Göka'nın yerine atama yapılıncaya kadar, TRT Kanunu gereği en kıdemli genel müdür yardımcısı olan Erkan Durdu vekalet ediyordu.
TRT'nin yeni genel müdürü İbrahim Eren oldu
15.05.2017 - 23:05 | Son Güncelleme: 15.05.2017 - 23:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şenol Göka'nın istifasının ardından boşalan TRT Genel Müdürlüğü'ne İbrahim Eren getirildi.
Şenol Göka'nın istifasının ardından boşalan TRT Genel Müdürlüğü'ne İbrahim Eren getirildi. Göka'nın yerine atama yapılıncaya kadar, TRT Kanunu gereği en kıdemli genel müdür yardımcısı olan Erkan Durdu vekalet ediyordu.
Etiketler : trt,yeni genel müdür,
473736 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/473736.aspx
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