Edinilen bilgiye göre kaza, saat 21.30 sıralarında Hakkari-Van karayolu üzerinde bulunan Gündoğdu Mağarası yakınındaki birinci tünel mevkiinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir araç Zap suyuna yuvarlandı. Araçta bulunan 4 kişiden 2’sinin yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı, kayıp 2 kişinin de bulunması için çalışma başlatıldığı belirtildi.
Araç Zap suyuna yuvarlandı: 2 yaralı ve 2 kayıp
15.05.2017 - 23:23 | Son Güncelleme: 15.05.2017 - 23:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hakkari’de bir aracın Zap suyuna yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralanırken, 2 kişinin de kayıp olduğu belirtildi.
Etiketler : hakkari,zap suyu,
473740 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/473740.aspx
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